Мариупольцы в Ивано-Франковске получили помощь от Фонда Рината Ахметова

"В состав первых вошли зубные щетки и зубные пасты, стиральный порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло. В продуктовые – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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