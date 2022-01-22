Минобороны Украины разработало новую редакцию приказа о воинском учете женщин. Число специальностей сократят

Новый список специальностей и профессий, представительницы которых подлежат постановке на воинский учет, пока не утвержден Фото: president.gov.ua

"В новом приказе "Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных, и перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям" определены 14 специальностей и шесть профессий, получение которых предусматривает постановку на воинский учет. Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяло более 200 специальностей", – говорится в релизе.

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, что новой редакцией приказа будут утверждены только те специальности, которые, по мнению военных, будут актуальны "в обозримой перспективе".

"Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, нуждающихся в воинском учете женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше", – сказал Резников.

В министерстве уточнили, что теперь речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита. Окончательный список утвердят после согласования с другими ведомствами, кроме того, в приказе предусмотрели механизм пересмотра списка профессий.

"Генеральный штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости и срочных потребностей вносить изменения в перечень – возможно, какие-то специальности потеряют актуальность или появятся какие-то новые. Скажем, сейчас оператор БПЛА – это востребованная специальность, ведь в нашей армии развивается этот компонент. А лет 10 назад он не рассматривался как нечто актуальное. Таким образом, мы сделаем учет ритмичным и плановым. Параллельно мы работаем над усовершенствованием самой процедуры постановки на учет. Все, что можно перевести в цифру, подтянуть из реестров, сделать дистанционно, будет сделано. Этот процесс уже запущен", – отметил Резников.