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Минобороны Украины разработало новую редакцию приказа о воинском учете женщин. Число специальностей сократят

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Новый список специальностей и профессий, представительницы которых подлежат постановке на воинский учет, пока не утвержден
Новый список специальностей и профессий, представительницы которых подлежат постановке на воинский учет, пока не утвержден
Фото: president.gov.ua

Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о воинском учете женщин и направило ее на согласование в Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки Украины. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны 21 января.

"В новом приказе "Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных, и перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям" определены 14 специальностей и шесть профессий, получение которых предусматривает постановку на воинский учет. Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяло более 200 специальностей", – говорится в релизе.

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, что новой редакцией приказа будут утверждены только те специальности, которые, по мнению военных, будут актуальны "в обозримой перспективе". 

"Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, нуждающихся в воинском учете женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше", – сказал Резников. 

В министерстве уточнили, что теперь речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита. Окончательный список утвердят после согласования с другими ведомствами, кроме того, в приказе предусмотрели механизм пересмотра списка профессий. 

"Генеральный штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости и срочных потребностей вносить изменения в перечень – возможно, какие-то специальности потеряют актуальность или появятся какие-то новые. Скажем, сейчас оператор БПЛА – это востребованная специальность, ведь в нашей армии развивается этот компонент. А лет 10 назад он не рассматривался как нечто актуальное. Таким образом, мы сделаем учет ритмичным и плановым. Параллельно мы работаем над усовершенствованием самой процедуры постановки на учет. Все, что можно перевести в цифру, подтянуть из реестров, сделать дистанционно, будет сделано. Этот процесс уже запущен", – отметил Резников.

Контекст:

В апреле 2021 года вступил в силу закон №1357-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета" от 30 марта 2021 года. В нем была норма о расширении перечня профессий. До этого действовал перечень специальностей, утвержденный постановлением Кабмина от 14 октября 1994 года.

Также согласно закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, должны стать на воинский учет. В октябре Минобороны создало перечень специальностей и профессий, а 17 декабря приказ вступил в силу.

Женщины, которые имеют профессию или специальность из списка, утвержденного Минобороны, должны стать на воинский учет до конца 2022 года. В частности, речь идет о журналистах, операторах, пиарщиках, издателях, библиотекарях, переводчиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других.

По данным Минобороны Украины, 15% личного состава ВСУ (31 тыс.) состоит из военнослужащих-женщин. По словам президента Владимира Зеленского, с 2014 года количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в два раза.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, Министерство обороны Украины, Алексей Резников, Минобороны, женщины
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