"По Конституции, защита государства – дело всего народа". Зеленский ответил на петицию о женщинах в армии

Зеленский ответил на петицию через три недели после того, как она набрала 25 тыс. голосов Фото: Офіс Президента України / Facebook

Электронная петиция, автором которой указана Яна Рашевченко, была опубликована на сайте президента Украины 23 декабря 2021 года и набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тыс. голосов уже через несколько дней.

На 18 января 2022 года обращение подписали почти 38 тыс. пользователей.

"Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность и/или профессию, быть военнообязанными", – считает автор петиции.

Зеленский ответил, что, "согласно ст. 17 Конституции Украины, защита суверенитета и территориальной целостности государства является делом всего украинского народа", а в ст. 24 Основного закона указано, что "граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом", поэтому "не может быть привилегий или ограничений по признакам пола".

Президент подчеркнул, что новые правила предполагают призыв женщин на военную службу только в военное время, а "в мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту)".

"Однако общественный резонанс, нашедший свое отражение, в частности, и в представленной электронной петиции, был вызван не столько тем, что предусмотрено Конституцией Украины и законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", сколько неудачной реализацией этих норм, а именно недостаточно обоснованным новым перечнем специальностей и/или профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщины берутся на военный учет военнообязанных, а также отсутствием четко определенной процедуры постановки на военный учет женщин", – считает Зеленский.

Он объявил, что обратился к министру обороны Украины Алексею Резникову "с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос".

Главу Минобороны глава государства просит уделить внимание:

существенному уточнению (сокращению) перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщины берутся на военный учет;

внедрению современных цифровых технологий в процедуры постановки на военный учет во избежание обязательного личного присутствия женщин при постановке на учет;

урегулированию вопроса о порядке прохождения медицинского осмотра при постановке на военный учет женщин;

взвешенным подходам к административной ответственности за несвоевременную постановку на военный учет военнообязанных женщин.