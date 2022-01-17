Маляр о воинском учете женщин: В 2022 году продолжится переходный период – штрафов не будет

"Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В течение 2022 года будет продолжаться переходный период. Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий, родственных военно-учетным специальностям", – написала Маляр.

Она отметила, что Минобороны сообщит об изменениях, которые будут приняты.

"Штрафов в течение 2022 года не будет. Сейчас этот вопрос также изучается на предмет возможных перемен. Также прорабатывается вопрос упрощения всех процедур постановки на учет – как мужчин, так и женщин. В том числе и "цифровизация" тех процессов, которые можно перевести в онлайн", – сказала Маляр.