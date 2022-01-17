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Маляр о воинском учете женщин: В 2022 году продолжится переходный период – штрафов не будет

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Маляр: Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет
Маляр: Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет
Фото: Ганна Маляр / Facebook

В 2022 году женщин, которые не встанут на воинский учет, не будут штрафовать. Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В течение 2022 года будет продолжаться переходный период. Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий, родственных военно-учетным специальностям", – написала Маляр.

Она отметила, что Минобороны сообщит об изменениях, которые будут приняты.

"Штрафов в течение 2022 года не будет. Сейчас этот вопрос также изучается на предмет возможных перемен. Также прорабатывается вопрос упрощения всех процедур постановки на учет – как мужчин, так и женщин. В том числе и "цифровизация" тех процессов, которые можно перевести в онлайн", – сказала Маляр.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2067849066707458

Контекст:

17 декабря 2021 года вступил в силу приказ министра обороны №313 "Об утверждении перечня специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".

Приказ существенно расширяет перечень профессий и специальностей, после получения которых женщины должны стать на воинский учет. Полный список специальностей и профессий прилагается к приказу. Речь идет о десятках профессий, по словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, в приказ "вбили" немного больше 100 специальностей".

Женщины, которые имеют профессию или специальность из списка, утвержденного Минобороны, должны стать на воинский учет до конца 2022 года. Есть ограничения по возрасту (речь идет об украинках в возрасте от 18 до 60 лет) и состоянию здоровья. Уклонение от этой обязанности может повлечь административную ответственность.

О том, что еще нужно знать о воинском учете для украинских женщин, издание "ГОРДОН" сообщало после вступления в силу приказа Минобороны.

По последним данным, в рядах Вооруженных сил Украины служит более 32 тыс. женщин. Как рассказывал президент Украины Владимир Зеленский, с 2014 года эта цифра выросла вдвое. По информации Минобороны, женщины составляют 15% состава ВСУ. Командные должности занимают порядка 900 военнослужащих-женщин.

Теги: Украина, штраф, Минобороны, ВСУ, Анна Маляр, женщины, украинки
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