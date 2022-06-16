Минздрав Украины не исключает вероятность вспышки холеры на оккупированных территориях

По его словам, во время войны часто бывают вспышки разных заболеваний, ухудшается ситуация даже с неинфекционными заболеваниями. Опыт других стран показывает, что эпидемии могут возникать в течение пяти лет после завершения боевых действий.

Причина этому – разрушениями инфраструктуры, например цепи водоснабжения и водоочистки. Также во время войны существенно ухудшается ситуация с вакцинацией из-за переполненных больниц пострадавшими от боевых действий. Кроме того, ослабляется контроль за переносчиками инфекционных болезней.

Кузин отметил, что на подконтрольных территориях происходит ежедневное измерение показателей качества питьевой воды. Даже один случай холеры, зафиксированный на этой территории, будет максимально локализован, а значит шансы на скорейшее распространение минимальны. Другая ситуация на оккупированных территориях.

"Такие риски сейчас имеются на неподконтрольных территориях. Из той информации, которая у нас есть, мы понимаем, что растет количество заболеваний именно острыми кишечными инфекциями. Холера ли это, – скорее всего, нет. Она очень быстро передается, поэтому мы бы видели гораздо большие показатели количества заболеваний. Но мы не исключаем, что может возникнуть и вспышка холеры на тех территориях. На подконтрольных территориях ситуация управляемая", – отметил он.