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ОБЩЕСТВО

Минздрав Украины не исключает вероятность вспышки холеры на оккупированных территориях

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По словам Кузина, во время войны часто бывают вспышки разных заболеваний
По словам Кузина, во время войны часто бывают вспышки разных заболеваний
Фото: Ігор Кузін / Facebook

Из-за войны на оккупированных территориях Украины есть риск вспышки холеры. Об этом в интервью Telegraf 15 июня сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин.

По его словам, во время войны часто бывают вспышки разных заболеваний, ухудшается ситуация даже с неинфекционными заболеваниями. Опыт других стран показывает, что эпидемии могут возникать в течение пяти лет после завершения боевых действий.

Причина этому – разрушениями инфраструктуры, например цепи водоснабжения и водоочистки. Также во время войны существенно ухудшается ситуация с вакцинацией из-за переполненных больниц пострадавшими от боевых действий. Кроме того, ослабляется контроль за переносчиками инфекционных болезней.

Кузин отметил, что на подконтрольных территориях происходит ежедневное измерение показателей качества питьевой воды. Даже один случай холеры, зафиксированный на этой территории, будет максимально локализован, а значит шансы на скорейшее распространение минимальны. Другая ситуация на оккупированных территориях.

"Такие риски сейчас имеются на неподконтрольных территориях. Из той информации, которая у нас есть, мы понимаем, что растет количество заболеваний именно острыми кишечными инфекциями. Холера ли это, – скорее всего, нет. Она очень быстро передается, поэтому мы бы видели гораздо большие показатели количества заболеваний. Но мы не исключаем, что может возникнуть и вспышка холеры на тех территориях. На подконтрольных территориях ситуация управляемая", – отметил он.

Контекст:

О риске вспышки инфекционных заболеваний, в том числе холеры, в разрушенном и оккупированном Мариуполе неоднократно заявляла мэрия города. Такого мнения придерживаются в ВОЗ и британской разведке. 10 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что от дизентерии, холеры и других инфекционных заболеваний до конца года могут умереть примерно 10 тыс. мариупольцев

Сейчас на подконтрольных Украине территории случаев холеры не зафиксировано.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, война России против Украины, болезнь, холера, Минздрав, инфекция, Игорь Кузин
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