Митрополит ПЦУ Александр: Почему ПЦУ не признана отдельными поместными церквями? РФ включает свою "финансовую дипломатию"

Статус автокефалии Православной церкви Украины в 2021 году признают еще две–четыре поместные церкви, заявил митрополит ПЦУ Александр (Драбинко).

Россия выделяет средства представителям некоторых поместных церквей, чтобы они препятствовали признанию статуса автокефалии Православной церкви Украины, заявил в интервью "Обозревателю" митрополит ПЦУ Александр (Драбинко).

"Почему ПЦУ все еще не признана отдельными поместными церквями? Потому что РФ включает свою "финансовую дипломатию" и пытается держать отдельных их представителей, которые могут влиять на процесс, на "коротком поводке". Но парадокс ситуации заключается в том, что ни одна из церквей не заявила, что она не признает в перспективе ПЦУ, или что автокефалия украинской церкви невозможна! Ряд церквей заняли временную позицию воздержания от признания", – подчеркнул Драбинко.

Он отметил, что ряд поместных церквей в своих богослужениях уже поминают предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.

"Одновременно происходит "гибридное признание" статуса ПЦУ отдельными епископатами и священниками других поместных церквей еще до их синодальных решений. Так, в некоторых церквях мира во время богослужений уже поминают митрополита Епифания. На днях архиерей Болгарской церкви поминал его на литургии. Ранее владыка Исайя из церкви Чешских земель и Словакии тоже приезжал и сослужил с нашим предстоятелем. А то, что никто, кроме Московского патриархата, не разорвал евхаристическое общение с [вселенским] патриархом Варфоломеем, прямо свидетельствует о поддержке его действий, и о гибридном, негласном признании через него и Константинопольскую церковь церкви Украины", – заявил митрополит.

По его мнению, в этом году ПЦУ признают еще несколько поместных церквей.

"Здесь вопрос "завис" только во времени включения в диптих и поминовения за богослужением. Официальные признания последуют, когда уменьшится давление со стороны Московского патриархата. Время идет и лечит, стирает остроту вопроса. Думаю, в 2021 году статус ПЦУ и действия по отношению к ней Матери-церкви, выразившиеся в томосе, признают еще две–четыре поместные церкви", – сказал Драбинко.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

24 октября 2020 года Кипрская церковь стала четвертой поместной церковью после Вселенского и Александрийского патриархатов, а также Греческой церкви, признавшей автокефалию Православной церкви Украины.