Митрополит УПЦ МП прятал 1,8 млн грн в храме, прихожане которого перешли в ПЦУ. Адвокат говорит, что это "сбережения"

"Когда он собирал свои личные вещи, председатель и члены ревизионной комиссии заметили, что он с каким-то большим фиолетовым пакетом двигается к выходу из помещения", – сказал он.
По словам Каюка, митрополит 20 июля должен был забрать из храма личные вещи, список имущества, принадлежащего Драбинко, был согласован со комиссией, но пакет с деньгами в нем не упоминался.
"Когда мы проводили осмотр данного помещения, ни о каких средствах не было речи. Когда мы вошли в помещение, гражданин Фиалко и его представители хаотично ходили по помещению. Было видно, что они озабочены, потому что суетливо ходили в разные углы", – заявил он.
Адвокат митрополита Роман Касюк утверждает, что речь о сбережениях Антония.
"Это его личные сбережения за 30 лет в должности митрополита", – заявил Касюк.
Священник прятал деньги, так как боялся, что их украдут, добавил адвокат.
Ревизионная комиссия вызвала полицию.
2 апреля в сети распространили видео, как в Хмельницком Свято-Покровском кафедральном соборе произошла потасовка между священником и военным. Полиция открыла уголовное производство по факту событий в храме, зафиксированных на видео. Хмельницкая епархия заявляла о "провокации" и называла военнослужащего "человеком, который надел военную форму".
В тот же день возле собора собрались сотни протестующих. Участники акции тогда собрали подписи за переход храма в юрисдикцию ПЦУ, представители УПЦ МП покинули территорию храма "через задний ход", а Антоний передал общине ключи от собора.
Антония 3 апреля уволили с должности руководителя епархии, а через несколько недель он стал митрополитом Макаровским, викарием Киевской митрополии УПЦ МП, указано в его биографии на сайте церкви.