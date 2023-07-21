Митрополит УПЦ МП прятал 1,8 млн грн в храме, прихожане которого перешли в ПЦУ. Адвокат говорит, что это "сбережения"

Митрополит прятал деньги (на фото они в фиолетовой сумке у ног Антония), так как боялся, что их украдут, утверждает его адвокат Фото: suspilne.media

"Когда он собирал свои личные вещи, председатель и члены ревизионной комиссии заметили, что он с каким-то большим фиолетовым пакетом двигается к выходу из помещения", – сказал он.

По словам Каюка, митрополит 20 июля должен был забрать из храма личные вещи, список имущества, принадлежащего Драбинко, был согласован со комиссией, но пакет с деньгами в нем не упоминался.

"Когда мы проводили осмотр данного помещения, ни о каких средствах не было речи. Когда мы вошли в помещение, гражданин Фиалко и его представители хаотично ходили по помещению. Было видно, что они озабочены, потому что суетливо ходили в разные углы", – заявил он.

Адвокат митрополита Роман Касюк утверждает, что речь о сбережениях Антония.

"Это его личные сбережения за 30 лет в должности митрополита", – заявил Касюк.

Священник прятал деньги, так как боялся, что их украдут, добавил адвокат.

Ревизионная комиссия вызвала полицию.

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Видео: Суспільне Хмельницький / YouTube