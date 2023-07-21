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Митрополит УПЦ МП прятал 1,8 млн грн в храме, прихожане которого перешли в ПЦУ. Адвокат говорит, что это "сбережения"

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Митрополит прятал деньги (на фото они в фиолетовой сумке у ног Антония), так как боялся, что их украдут, утверждает его адвокат
Митрополит прятал деньги (на фото они в фиолетовой сумке у ног Антония), так как боялся, что их украдут, утверждает его адвокат
Фото: suspilne.media

Бывший глава Хмельницкой епархии УПЦ МП митрополит Антоний (Фиалко) 20 июля пытался тайно вынести 1,8 млн грн из Свято-Покровского собора в Хмельницком, прихожане которого проголосовали за переход в Православную церковь Украины. Об этом "Суспільному" рассказал глава ревизионной комиссии, работающей в храме, Ярослав Каюк.

"Когда он собирал свои личные вещи, председатель и члены ревизионной комиссии заметили, что он с каким-то большим фиолетовым пакетом двигается к выходу из помещения", – сказал он. 

По словам Каюка, митрополит 20 июля должен был забрать из храма личные вещи, список имущества, принадлежащего Драбинко, был согласован со комиссией, но пакет с деньгами в нем не упоминался. 

"Когда мы проводили осмотр данного помещения, ни о каких средствах не было речи. Когда мы вошли в помещение, гражданин Фиалко и его представители хаотично ходили по помещению. Было видно, что они озабочены, потому что суетливо ходили в разные углы", – заявил он.

Адвокат митрополита Роман Касюк утверждает, что речь о сбережениях Антония.

"Это его личные сбережения за 30 лет в должности митрополита", – заявил Касюк. 

Священник прятал деньги, так как боялся, что их украдут, добавил адвокат. 

Ревизионная комиссия вызвала полицию. 

ВИДЕО
Видео: Суспільне Хмельницький / YouTube
Контекст:

2 апреля в сети распространили видео, как в Хмельницком Свято-Покровском кафедральном соборе произошла потасовка между священником и военным. Полиция открыла уголовное производство по факту событий в храме, зафиксированных на видео. Хмельницкая епархия заявляла о "провокации" и называла военнослужащего "человеком, который надел военную форму". 

В тот же день возле собора собрались сотни протестующих. Участники акции тогда собрали подписи за переход храма в юрисдикцию ПЦУ, представители УПЦ МП покинули территорию храма "через задний ход", а Антоний передал общине ключи от собора.

Антония 3 апреля уволили с должности руководителя епархии, а через несколько недель он стал митрополитом Макаровским, викарием Киевской митрополии УПЦ МП, указано в его биографии на сайте церкви. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Хмельницкий, УПЦ МП, церковь, деньги, уголовное производство, ПЦУ
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