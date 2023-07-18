Церковники УПЦ МП поставили в Лавре урну для сбора на залог за митрополита Павла

Он сфотографировал ящик с подписью "На залог за митрополита Павла".
"Это фото я сделал только что в храме Святого Агапита Печерского. Не верите в такой уровень фарса и наглости российских агентов в Украине – сходите и сами убедитесь. Боюсь, как бы дальше они не начали собирать пожертвования на помощь так называемой ЧВК "Вагнер", – прокомментировал Ковалев.
Спикер УПЦ МП Климент в комментарии hromadske подтвердил, что такой сбор действительно проводят.
"Да, такой сбор существует [в Киево-Печерской лавре]. Нам один электронный ресурс, через который мы собирали эти средства, заблокировал этот сбор. Пытаемся собирать какими-то другими способами", – отметил Климент.
1 апреля СБУ сообщила митрополиту Павлу о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и п. 2 ст. 436 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
Спецслужба опубликовала фото, сделанные во время обыска, а также записи телефонных разговоров, где Павел называет российское вторжение "войной РФ и Америки до последнего украинца", упоминает якобы разбомбленные страной-агрессором "американские биолаборатории в Киеве и Одессе", а также, несмотря на заявления о публичном отделении от Русской православной церкви, призывает прихожан упоминать во время богослужений главу РПЦ патриарха Кирилла.
В тот же день Шевченковский райсуд Киева избрал Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и обязал носить электронный браслет. Меру пресечения уже несколько раз продлевали, а 14 июля ее изменили на содержание под стражей с залогом в 33 млн грн.
13 июля Лебедю сообщили о подозрении еще по двум статьям, среди которых – отрицание российской агрессии.