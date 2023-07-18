Церковники УПЦ МП поставили в Лавре урну для сбора на залог за митрополита Павла

Павла отправили под арест с залогом в 33 млн грн Фото: lavra.ua

Он сфотографировал ящик с подписью "На залог за митрополита Павла".

"Это фото я сделал только что в храме Святого Агапита Печерского. Не верите в такой уровень фарса и наглости российских агентов в Украине – сходите и сами убедитесь. Боюсь, как бы дальше они не начали собирать пожертвования на помощь так называемой ЧВК "Вагнер", – прокомментировал Ковалев.

Спикер УПЦ МП Климент в комментарии hromadske подтвердил, что такой сбор действительно проводят.

"Да, такой сбор существует [в Киево-Печерской лавре]. Нам один электронный ресурс, через который мы собирали эти средства, заблокировал этот сбор. Пытаемся собирать какими-то другими способами", – отметил Климент.