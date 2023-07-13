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В Украине создали базу данных недвижимости, которая связана с УПЦ МП, в ней 2,9 тыс. зданий и 3,8 тыс. земельных участков

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Больше всего земли в пользовании УПЦ МП, согласно составленной базе данных, в Киеве
Больше всего земли в пользовании УПЦ МП, согласно составленной базе данных, – в Киеве
Фото: Українська Православна Церква / Facebook

Проект "Наші гроші. Львів" совместно с YouControl собрали информацию об объектах недвижимости в Украине, которыми владеют или пользуются представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Результаты были опубликованы 13 июля.

Согласно базе данных, которую удалось собрать, УПЦ МП имеет отношение в стране к 2876 зданиям и 3800 земельных участков.

Больше всего объектов недвижимости у этой церкви оказалось в Закарпатской области (668), а меньше всего – во Львовской (только восемь).

Графика: ngl.media
Графика: ngl.media

Земли, которую использует УПЦ МП, больше всего оказалось в Киеве (1520 га) и Киевской области (819 га).

Графика: ngl.media
Графика: ngl.media

Авторы исследования подчеркнули, что в базу вносились те объекты на оккупированной страной-агрессором Россией территории Крыма и Донбасса, которые до сих пор зарегистрированы согласно украинскому законодательству.

Контекст:

УПЦ МП, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии", является частью Русской православной церкви (РПЦ).

На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. 

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ" и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".

В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество".

19 января Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №8371, который предполагает запрет деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. Его рассмотрел профильный комитет парламента.

Согласно опросу, который в декабре 2022 года провел Киевский международный институт социологии, 54% украинцев считают, что УПЦ МП в Украине нужно запретить.

В 2022–2023 годах за запрет деятельности УПЦ МП проголосовали облсоветы в ряде регионов, в частности – во ЛьвовскойХмельницкойВолынскойЖитомирской и Черновицкой областях. В начале июня деятельность религиозных организаций, связанных с Россией, запретил Закарпатский облсовет.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: недвижимость, религия, УПЦ МП, церковь, Наші гроші
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