В Украине создали базу данных недвижимости, которая связана с УПЦ МП, в ней 2,9 тыс. зданий и 3,8 тыс. земельных участков

Согласно базе данных, которую удалось собрать, УПЦ МП имеет отношение в стране к 2876 зданиям и 3800 земельных участков.
Больше всего объектов недвижимости у этой церкви оказалось в Закарпатской области (668), а меньше всего – во Львовской (только восемь).
Земли, которую использует УПЦ МП, больше всего оказалось в Киеве (1520 га) и Киевской области (819 га).
Авторы исследования подчеркнули, что в базу вносились те объекты на оккупированной страной-агрессором Россией территории Крыма и Донбасса, которые до сих пор зарегистрированы согласно украинскому законодательству.
УПЦ МП, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии", является частью Русской православной церкви (РПЦ).
На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ" и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".
В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество".
19 января Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №8371, который предполагает запрет деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. Его рассмотрел профильный комитет парламента.
Согласно опросу, который в декабре 2022 года провел Киевский международный институт социологии, 54% украинцев считают, что УПЦ МП в Украине нужно запретить.
В 2022–2023 годах за запрет деятельности УПЦ МП проголосовали облсоветы в ряде регионов, в частности – во Львовской, Хмельницкой, Волынской, Житомирской и Черновицкой областях. В начале июня деятельность религиозных организаций, связанных с Россией, запретил Закарпатский облсовет.