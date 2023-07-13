В Украине создали базу данных недвижимости, которая связана с УПЦ МП, в ней 2,9 тыс. зданий и 3,8 тыс. земельных участков

Больше всего земли в пользовании УПЦ МП, согласно составленной базе данных, – в Киеве Фото: Українська Православна Церква / Facebook

Согласно базе данных, которую удалось собрать, УПЦ МП имеет отношение в стране к 2876 зданиям и 3800 земельных участков.

Больше всего объектов недвижимости у этой церкви оказалось в Закарпатской области (668), а меньше всего – во Львовской (только восемь).

Графика: ngl.media

Земли, которую использует УПЦ МП, больше всего оказалось в Киеве (1520 га) и Киевской области (819 га).

Графика: ngl.media

Авторы исследования подчеркнули, что в базу вносились те объекты на оккупированной страной-агрессором Россией территории Крыма и Донбасса, которые до сих пор зарегистрированы согласно украинскому законодательству.