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Житомирский облсовет запретил деятельность УПЦ МП в области

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Решение о запрете деятельности УПЦ МП в Житомирской области поддержали 40 из 44 депутатов облсовета
Решение о запрете деятельности УПЦ МП в Житомирской области поддержали 40 из 44 депутатов облсовета
Скриншот: Житомир.інфо | Новини Житомира / YouTube

Житомирский областной совет на заседании 27 апреля запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на территории области.

Соответствующее решение поддержали 40 из 44 депутатов облсовета, двое воздержались, столько же не голосовали, сообщил "Житомир.інфо".

"Запретить деятельность Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с Русской православной церковью (зарегистрирована как Киевская митрополия УПЦ, ЕГРПОУ 21510633), является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения, на территории Житомирской области", – сказано в тексте решения облсовета.

Житомирская область не первая, где приняли такое решение. В частности, в 2022–2023 годах за запрет деятельности УПЦ МП проголосовали также ЛьвовскийХмельницкий и Волынский облсоветы.

Фото: zhitomir.info
Фото: zhitomir.info

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она (УПЦ МП) официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. 

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ" и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".

В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество". 

19 января 2023 года Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №8371, который предполагает запрет деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. 

Согласно опросу, который в декабре 2022 года провел Киевский международный институт социологии, 54% украинцев считают, что УПЦ МП в Украине нужно запретить.

Теги: Россия, Украина, РПЦ, религия, УПЦ МП, депутаты, церковь, запрет, Житомирская область, облсовет, деятельность, заседание
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