Житомирский облсовет запретил деятельность УПЦ МП в области

Решение о запрете деятельности УПЦ МП в Житомирской области поддержали 40 из 44 депутатов облсовета Скриншот: Житомир.інфо | Новини Житомира / YouTube

Соответствующее решение поддержали 40 из 44 депутатов облсовета, двое воздержались, столько же не голосовали, сообщил "Житомир.інфо".

"Запретить деятельность Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с Русской православной церковью (зарегистрирована как Киевская митрополия УПЦ, ЕГРПОУ 21510633), является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения, на территории Житомирской области", – сказано в тексте решения облсовета.

Житомирская область не первая, где приняли такое решение. В частности, в 2022–2023 годах за запрет деятельности УПЦ МП проголосовали также Львовский, Хмельницкий и Волынский облсоветы.