Правоохранители получили доступ к нескольким корпусам Лавры, в них нашли портреты российских императоров. Между полицией и УПЦ МП произошли стычки

Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман в своем Telegram-канале написал, что представители заповедника в сопровождении полиции сорвали замки и вошли в 70-й корпус.
В УПЦ МП позже уточнили, что 70-й корпус, где располагалась резиденция митрополита Онуфрия, опечатали. В церкви также утверждают, что полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и силой оттащила верующих от дверей корпуса 69.
СПЖ сообщает, что полиция также опломбировала 69-й и 71-й корпуса.
Как сообщает УНИАН, под Лаврой задержали сторонника УПЦ МП. Видео задержания опубликовал СПЖ. В ролике видно, что между полицией и верующими произошли столкновения.
Позже министр культуры Украины Александр Ткаченко подтвердил осмотр и опечатывание трех помещений нижней Лавры. По его словам, там зафиксировали полное игнорирование санитарных и противопожарных норм.
Кроме того, в Лавре нашли портреты российских императоров.
79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви. УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
Митрополит Павел (Лебедь), который был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда.
30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.
В тот же день Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.
Позже комиссия продолжила работу в Лавре, она завершилась 5 июня. Заповедник направил УПЦ МП требование освободить занимаемые помещения на территории Лавры.
4 июля верующие УПЦ МП не дали комиссии Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" проверить и опечатать освобожденные корпуса на территории нижней Лавры.