Правоохранители получили доступ к нескольким корпусам Лавры, в них нашли портреты российских императоров. Между полицией и УПЦ МП произошли стычки

Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман в своем Telegram-канале написал, что представители заповедника в сопровождении полиции сорвали замки и вошли в 70-й корпус.

В УПЦ МП позже уточнили, что 70-й корпус, где располагалась резиденция митрополита Онуфрия, опечатали. В церкви также утверждают, что полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и силой оттащила верующих от дверей корпуса 69.

СПЖ сообщает, что полиция также опломбировала 69-й и 71-й корпуса.

Как сообщает УНИАН, под Лаврой задержали сторонника УПЦ МП. Видео задержания опубликовал СПЖ. В ролике видно, что между полицией и верующими произошли столкновения.

Позже министр культуры Украины Александр Ткаченко подтвердил осмотр и опечатывание трех помещений нижней Лавры. По его словам, там зафиксировали полное игнорирование санитарных и противопожарных норм.

Кроме того, в Лавре нашли портреты российских императоров.