Мощности государственных лабораторий Украины позволяют тестировать на COVID-19 всех, кто в этом нуждается – Ляшко

Главный санврач Украины Виктор Ляшко подчеркнул, что тестирование методом ПЦР остается основным для лабораторной диагностики COVID-19.

Ляшко: Не ждите дома с симптомами по 5–10 дней! Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Мощности государственных лабораторий Украины позволяют тестировать на COVID-19 всех, кто в этом нуждается. Об этом 24 ноября на своей странице в Facebook заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

"Тестирование методом ПЦР остается основным для лабораторной диагностики COVID-19! Мощности государственных лабораторий позволяют тестировать всех, кого направляют врачи", – подчеркнул Ляшко.

Он призвал украинцев обращаться в больницы при первых симптомах заболевания.

"Не ждите дома с симптомами по 5–10 дней! При первых признаках ОРВИ обращайтесь к врачу и информируйте его о своем состоянии здоровья. В случае отказа в проведении тестирования обращайтесь на горячую линию 0800 602 019 для фиксации и дальнейшего реагирования на такие случаи!" – отметил Ляшко.

12 ноября Ляшко заявлял, что в Украине ПЦР-тестирование на COVID-19 проводят 124 лаборатории.

"Из них 66 – лаборатории в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения и 58 – в частных заведениях", – сказал он.

В Украине по состоянию на 24 ноября подтвердили 647 976 случаев коронавирусной инфекции, из них 12 287 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 11 263 пациента с COVID-19, выздоровело 299 358 человек.