"Мы другие". Украинцы назвали главные свои отличия от россиян – исследование

Среди основных отличий от россиян респонденты назвали:
"У украинцев присутствует четкая идентификация – "мы другие". Главным отличием от россиян стало отношение к власти. Украинцы отрицают сакрализацию власти в соседней России, критически относятся к своим политическим руководителем, считают неэффективные институты главной проблемой для развития экономики и общества", – уточнили социологи.
Исследование "Кто мы? Портрет украинцев глазами украинцев" проводилось в фокус-группах с 10 по 15 июня среди граждан старше 18 лет. Всего было 12 фокус групп, разбитых по регионам и возрастным категориям, в каждую из которых входило по восемь респондентов.
30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что считает украинцев и россиян "одним народом", и поэтому Украину не внесли в список "недружественных стран" в РФ. По мнению Путина, "русский народ хотели раздробить".
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у украинцев и россиян много общего, но они не являются одним народом.