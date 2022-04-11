"Мы с Путиным при всех расцеловались. И он ушел. После этого вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться. Они решили, что власть передается через поцелуй". Садальский поделился воспоминаниями Альтова

"В 1999 году, когда Путин был еще премьером, я участвовал в праздновании Дня милиции в московском ГЦКЗ "Россия". Из Питера я был один. После концерта все отправились на банкет. Естественно, все москвичи – вокруг Путина: шорох, шум, улыбки, смех. Я – в сторонке как воспитанный, интеллигентный, поэтому никому не нужный человек. Стоял один и медленно пил водку. Когда Путин уходил, он увидел меня и подошел. При всех мы поздоровались, расцеловались. И он ушел. После этого вся московская тусовка... Вы догадываетесь? Все бросились ко мне целоваться. Они решили, что власть передается через поцелуй", – процитировал Альтова в своем блоге Садальский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Станислав Садальский * (@stas.sadalskiy)

"От Путина маразм передается", – прокомментировал подписчик shemsmustafazadeh.

"Страшная ситуация, повествующая о стаде", – отметил alex_foto_2020.

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