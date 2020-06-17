На киевской трассе зафиксированы одинаковые Range Rover, двигавшиеся со скоростью более 200 км/час

У двух автомобилей Range Rover, двигавшихся почти с двукратным превышением скорости по трассе Киев – Харьков, часть государственных номеров идентичные.

15 июня на автодороге Киев – Харьков автоматическая система видеофиксации превышения скорости с интервалом в две секунды зарегистрировала нарушение правил двумя внедорожниками Range Rover. Об этом 16 июня в Facebook проинформировала патрульная полиция Украины.

"Антирекорды нарушений скоростного режима за 15 июня... Наибольшей скорость была у двух автомобилей Range Rover, у которых совпали даже первые символы ГНЗ (государственный номерной знак. – "ГОРДОН") – AX110***. Первый автомобиль двигался со скоростью 204 км/час, скорость второго была 206 км/час. Камеры зафиксировали этих нарушителей на трассе М03 Киев – Харьков – Довжанский с разницей в две секунды", – говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что разрешенная скорость на этом участке составляет 110 км/час.

На фотографиях, сделанных системой автофиксации, указано, что речь идет об участке дороги в 101 километре от Киева. Это примерно в районе админграницы между Киевской и Полтавской областями.

Оба автомобиля визуально одной модели и цвета – черного.

Номера машин харьковские.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

Сейчас камеры работают только в Киеве и Киевской области (20 – в столице, 25 – в области). Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их. Замглавы МВД Антон Геращенко отмечал, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта.