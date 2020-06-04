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За время работы системы автофиксации число превышений скорости в Украине стабильно снижается – МВД

По данным замглавы МВД Украины Антона Геращенко, на второй день работы система видеофиксации нарушений ПДД выявила на 13 тыс. нарушителей меньше, на третий день их число снизилось еще на 7 тыс.

Геращенко: Еще никто не получил письмо о правонарушении
Геращенко: Еще никто не получил письмо о правонарушении
Фото: mvs.gov.ua

Число нарушений скоростного режима на украинских дорогах, зафиксированные автоматической системой, снижается. Об этом 4 июня в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"За три дня работы системы автоматической фиксации превышений скорости мы имеем стабильное снижение количества нарушений. 1 июня зафиксировано 57 880; 2 июня зафиксировано 44 319; 3 июня зафиксировано 37 211. И это при том, что еще никто не получил письмо о правонарушении, так как первая партия была передана "Укрпошті" только вчера днем", – написал он.

Геращенко отметил, что узнать о выписанном штрафе можно на сайте https://bdr.mvs.gov.ua, введя номер автомобиля или информацию о владельце.

"Ездите аккуратно, не нарушайте скоростной режим, уважайте права других участников движения и вам не надо будет тратить деньги на штрафы", – подчеркнул заместитель министра.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/3007365356016958

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, на первом этапе будут работать 17 пунктов автоматической фиксации, позже их число намерены довести до 700.

По информации МВД, за сутки работы системы видеофиксации на дорогах Украины число нарушений снизилось на 40%.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

Геращенко говорил, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта. Он также опубликовал информацию о нововведении в вопросах и ответах.

Теги: автомобили, штраф, Антон Геращенко, ПДД, нарушители, видеофиксация, скорость
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