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В сочельник похитили 4 тыс. грн из серванта хозяина. Прикарпатский суд освободил от наказания двух щедрователей

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Чтобы кражу не увидел хозяин дома, один из ребят стоял возле него и отвлекал разговором
Чтобы кражу не увидел хозяин дома, один из ребят стоял возле него и отвлекал разговором
Фото: depositphotos.com

Тлумачский районный суд Ивано-Франковской области освободил от наказания двух несовершеннолетних колядующих, которые на Сочельник похитили 4 тыс. грн из серванта жителя Тлумача. Об этом 4 января сообщило издание Zaxid.net.

Сообщается, что кражу денег совершили двое лицеистов. Один из них учится в 10 классе Обертинского лицея, а другой в Коршевском аграрном лицее.

"Двое несовершеннолетних 18 января 2021 года вечером зашли в жилой дом, чтобы колядовать. Находясь в комнате, один из юношей увидел в серванте в стеклянном стакане денежные средства в сумме 4 тыс. грн, сказал об этом другому юноше и они договорились о краже денег", – говорится в приговоре суда, опубликованном 29 декабря в Едином государственном реестре судебных решений.

Чтобы кражу не увидел хозяин дома, один из ребят стоял возле него и отвлекал разговором. Затем юноша выключил свет, а его товарищ подошел к серванту и вытащил из него 4 тыс. грн. С похищенными деньгами парни вышли из дома, разделили их поровну и потратили на собственные нужды.

Во время судебного разбирательства дела они признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Отмечается, что потерпевший подал заявление, в котором написал, что моральных и материальных претензий к колядующим не имеет, поскольку причиненный ему ущерб был возмещен ими в полном объеме.

Рассмотрев материалы дела, судья Надежда Лущак признала виновными в краже обоих несовершеннолетних и присудила им принудительные меры воспитательного характера посредством передачи под надзор матерей на один год.

Кроме этого, родители ребят должны оплатить 1,9 тыс. грн процессуальных расходов.

На решение суда еще может быть подана апелляционная жалоба.

Теги: Ивано-Франковск, кража, приговор, деньги, ущерб, судья, суд, родители
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