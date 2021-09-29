На Волыни россиянин пытался выехать из Украины на угнанной машине – Госпогранслужба

Как отметили в ведомстве, выехать на этой машине из Украины через пункт пропуска "Доманово" пытался гражданин РФ.

"Во время мероприятий пограничного контроля на транспортное средство, которым он руководил, сработала база данных Интерпола", – говорится в сообщении.

Пограничники проинформировали об этом сотрудников Укрбюро Интерпола в Киеве, которые подтвердили, что автомобиль с таким VIN-номером с января 2020 года считается похищенным и разыскивается в Украине.

Пограничники передали изъятую машину сотрудникам Национальной полиции.