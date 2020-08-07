"Неожиданно набросился". Нацполиция сообщила о нападении на двух правоохранителей в Киевской области

По данным полиции, мужчиной, который в Киевской области выбежал из машины и набросился на двух правоохранителей, оказался 19-летний воспитанник бойцовского клуба.

В полиции утверждают, что нападавший "внезапно" выбежал из автомобиля Фото: npu.gov.ua

Ночью 7 августа в Киевской области на трассе Киев – Одесса на двух полицейских "неожиданно набросился" и побил мужчина. Об этом проинформировала Национальная полиция Украины.

"Сотрудники криминальной полиции... заметили припаркованный автомобиль Mazda, в салоне которого были подозрительные мужчины. Правоохранители подошли к машине, представились работниками криминальной полиции и предъявили свои служебные удостоверения. Внезапно из автомобиля выбежал водитель и, ничего не объясняя, изо всех сил нанес удары рукой по голове одному полицейскому и его напарнику", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что "оперативники мгновенно применили меры физического воздействия и усмирили злоумышленника".

Задержанным оказался 19-летний местный житель, который, по данным полиции, является воспитанником профессионального бойцовского клуба.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.