"Неожиданно набросился". Нацполиция сообщила о нападении на двух правоохранителей в Киевской области

Ночью 7 августа в Киевской области на трассе Киев – Одесса на двух полицейских "неожиданно набросился" и побил мужчина. Об этом проинформировала Национальная полиция Украины.
"Сотрудники криминальной полиции... заметили припаркованный автомобиль Mazda, в салоне которого были подозрительные мужчины. Правоохранители подошли к машине, представились работниками криминальной полиции и предъявили свои служебные удостоверения. Внезапно из автомобиля выбежал водитель и, ничего не объясняя, изо всех сил нанес удары рукой по голове одному полицейскому и его напарнику", – говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, что "оперативники мгновенно применили меры физического воздействия и усмирили злоумышленника".
Задержанным оказался 19-летний местный житель, который, по данным полиции, является воспитанником профессионального бойцовского клуба.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.