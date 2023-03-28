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"Несет угрозу общественной морали". ПЦУ выступила против законопроекта о гражданских партнерствах

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Заявление принял Синод ПЦУ 28 марта
Заявление принял Синод ПЦУ 28 марта
Фото: pomisna.info

Православная церковь Украины выразила несогласие с законопроектом №9103 о гражданских партнерствах. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ 28 марта по итогам заседания Синода.

"Священный синод принял заявление, в котором подчеркнул неприемлемость законопроекта №9103 об институте "регистрированного партнерства" как такового, которое противоречит естественному Богом установленному закону", – говорится в сообщении.

Также в ПЦУ заявили, что законопроект противоречит Конституции, которая определяет брак как союз мужчины и женщины, и "несет угрозу общественной морали, в частности моральному и психологическому здоровью детей и их праву на воспитание в семье, созданной на основании брака мужчины и женщины, и будет усугублять демографическую ситуацию в Украине".

Синод поручил предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию направить соответствующие письма Верховной Раде Украины, президенту и Кабинету Министров.

Законопроект был зарегистрирован 13 марта. Согласно документу, гражданским партнерством будет считаться зарегистрированный в определенном порядке добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного пола. Авторы законопроекта подчеркнули, что регистрируемое партнерство – это не брак. Однако после регистрации партнеры обретают статус близких родственников, а именно члена семьи первой степени родства, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство.

Контекст:

Петиция с призывом легализовать однополые браки в Украине была обнародована 3 июня, к 9 июля она набрала более 25 тыс. голосов, необходимых для того, чтобы попасть на рассмотрение к президенту.  "В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар", – писала автор петиции Анастасия Савенко. 

22 июня на YouTube-канале KyivPride был опубликован социальный ролик под названием People shoot people в поддержку украинских защитников и защитниц, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу. Там говорится, что Украину защищают сотни людей – представителей ЛГБТ. 

Как объясняло издание НВ, из-за того, что однополые пары не могут зарегистрировать брак, они не могут реализовать ряд других прав, в том числе совместно владеть имуществом как супруги, наследовать имущество своего партнера, совместно воспитывать детей. Кроме того, в случае смерти одного из пары другой (или другая) не может взять под опеку ребенка умершего, так как официально не является прямым родственником ему.

Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию обратил внимание на то, что, согласно Конституции Украины, брак основывается на добровольном согласии мужчины и женщины, и во время военного положения в Основной закон не могут вноситься изменения. "В то же время правительство нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека. [...] Я обратился к премьер-министру Украины [Денису Шмыгалю] с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ЛГБТ, Православная церковь Украины, ПЦУ, брак
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