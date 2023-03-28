"Несет угрозу общественной морали". ПЦУ выступила против законопроекта о гражданских партнерствах

22 июня на YouTube-канале KyivPride был опубликован социальный ролик под названием People shoot people в поддержку украинских защитников и защитниц, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу. Там говорится, что Украину защищают сотни людей – представителей ЛГБТ.

Как объясняло издание НВ, из-за того, что однополые пары не могут зарегистрировать брак, они не могут реализовать ряд других прав, в том числе совместно владеть имуществом как супруги, наследовать имущество своего партнера, совместно воспитывать детей. Кроме того, в случае смерти одного из пары другой (или другая) не может взять под опеку ребенка умершего, так как официально не является прямым родственником ему.

Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию обратил внимание на то, что, согласно Конституции Украины, брак основывается на добровольном согласии мужчины и женщины, и во время военного положения в Основной закон не могут вноситься изменения. "В то же время правительство нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека. [...] Я обратился к премьер-министру Украины [Денису Шмыгалю] с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах".