"Облегчает деятельность". В ВСУ отреагировали на решение Кабмина о принудительной эвакуации детей из мест боевых действий

Такое мнение 7 марта в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", высказал спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"Это решение абсолютно своевременное, абсолютно правильное решение. Потому что дети, которые не могут самостоятельно принимать решения, они должны быть обезопасены, их жизнь, если сознательный выбор родителей или просто граждан почему-то оставаться на этой территории, которая сейчас смертоносна", – подчеркнул Череватый.

По его словам, военная администрация делала все, чтобы убедить жителей того же Бахмута Донецкой области эвакуироваться.

"Несмотря на это, там около 4 тыс. остается… Поэтому именно дети, наиболее уязвимая наша категория, они должны быть обезопасены от потерь. И конечно, это облегчает деятельность Вооруженных сил, которые должны сконцентрироваться на обороне наших городов. А так приходится все-таки обращать внимание, помогать… нашим людям либо эвакуироваться, либо выжить в этих условиях", – аргументировал Череватый.

Механизм принудительной эвакуации детей из мест, где ведутся активные боевые действия, Кабмин согласовал 7 марта. Решение было инициировано и разработано координационным штабом по проведению обязательной эвакуации населения.

Принудительная эвакуация детей "будет осуществляться в сопровождении одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя" после решения областной военной администрации, согласованного с военным командованием и координационным штабом, проинформировало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ведомство объяснило, что под критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает сейчас только Бахмут, бои за контроль над которым идут с лета 2022 года.