Одессита за кражу приговорили к чтению Толстого и Франко. На судебном заседании он читал по слогам

По данным следствия, мужчина нанес своему знакомому ущерб на сумму 903 грн. Обвиняемый свою вину признал. Суд обязал одессита отмечаться в полиции, сообщать об изменении места жительства и работы, а также прочитать трилогию русского писателя Льва Толстого "Детство. Отрочество. Юность" и стихотворение украинского писателя Ивана Франко "Строфы".
Судья Александр Гарский посчитал, что эти книги будут полезны для саморазвития 26-летнего мужчины, который во время судебного заседания читал по слогам и признался, что за всю жизнь прочитал полкниги.
В пресс-службе суда рассказали, что 26-летний обвиняемый воспитывался отцом, мать бросила ребенка, когда ему было шесть лет, и создала другую семью. Судья учел условия, в которых вырос фигурант.
"Он в первом классе в течение учебного года учился в разных школах разных населенных пунктов. В этот промежуток он почти постоянно находился на улице, не учился, занимался бродяжничеством, поскольку ни мать, ни отец не контролировали его нахождение в школе. Его обнаружили соседи или чужие люди на улице, в связи с чем отдали в приют. С первого по пятый класс обвиняемый фактически не учился, окончил девять классов общеобразовательной школы и сразу начал работать, поскольку поступить в техникум не смог из-за плохих оценок", – отметили в релизе.
Судья Гарский на заседании 20 октября вынес приговор двум жителям Белгород-Днестровского района Одесской области за кражу автомобильных магнитол и динамиков. Он обязал 23-летнего и 19-летнего жителей Белгород-Днестровского района прочитать повесть "Приключения Тома Сойера" и роман "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена, повесть Джека Лондона "Белый Клык" и стихотворение "Минають дні, минають ночі" Тараса Шевченко.
Гарский работает судьей с 2005 года, в Малиновском суде – с 2010-го, сообщается на сайте движения "Чесно". В 2016–2017 годах претендовал на должность судьи Конституционного Суда, но не прошел конкурс.
Одесское издание "Думская" называет его "философом в мантии", которому "слегка за 40". Приговор по мужчинам, укравшим магнитолы, – не единственное решение, где Гарский цитирует классиков или философов или исследует биографию фигуранта, пишет СМИ.
"Главный участник любого процесса – проигравшая сторона. Именно для них я детально расписываю все детали, все подробности, все мотивы и ход своих мыслей. Хочу, чтобы человек понял, почему я вынес именно такое решение и в чем именно он был неправ", – объяснял судья "Думской", почему пишет "обстоятельные приговоры".