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Одессита за кражу приговорили к чтению Толстого и Франко. На судебном заседании он читал по слогам

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26-летний одессит признался, что за всю жизнь прочитал полкниги
26-летний одессит признался, что за всю жизнь прочитал полкниги
Фото: depositphotos.com

26-летнего жителя Одессы Малиновский районный суд города признал виновным в краже мобильного телефона и 50 грн и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года с отсрочкой срока на год. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба суда.

По данным следствия, мужчина нанес своему знакомому ущерб на сумму 903 грн. Обвиняемый свою вину признал. Суд обязал одессита отмечаться в полиции, сообщать об изменении места жительства и работы, а также прочитать трилогию русского писателя Льва Толстого "Детство. Отрочество. Юность" и стихотворение украинского писателя Ивана Франко "Строфы".

Судья Александр Гарский посчитал, что эти книги будут полезны для саморазвития 26-летнего мужчины, который во время судебного заседания читал по слогам и признался, что за всю жизнь прочитал полкниги.

В пресс-службе суда рассказали, что 26-летний обвиняемый воспитывался отцом, мать бросила ребенка, когда ему было шесть лет, и создала другую семью. Судья учел условия, в которых вырос фигурант.

"Он в первом классе в течение учебного года учился в разных школах разных населенных пунктов. В этот промежуток он почти постоянно находился на улице, не учился, занимался бродяжничеством, поскольку ни мать, ни отец не контролировали его нахождение в школе. Его обнаружили соседи или чужие люди на улице, в связи с чем отдали в приют. С первого по пятый класс обвиняемый фактически не учился, окончил девять классов общеобразовательной школы и сразу начал работать, поскольку поступить в техникум не смог из-за плохих оценок", – отметили в релизе.

Контекст:

Судья Гарский на заседании 20 октября вынес приговор двум жителям Белгород-Днестровского района Одесской области за кражу автомобильных магнитол и динамиков. Он обязал 23-летнего и 19-летнего жителей Белгород-Днестровского района прочитать повесть "Приключения Тома Сойера" и роман "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена, повесть Джека Лондона "Белый Клык" и стихотворение "Минають дні, минають ночі" Тараса Шевченко.

Гарский работает судьей с 2005 года, в Малиновском суде – с 2010-го, сообщается на сайте движения "Чесно". В 2016–2017 годах претендовал на должность судьи Конституционного Суда, но не прошел конкурс. 

Одесское издание "Думская" называет его "философом в мантии", которому "слегка за 40". Приговор по мужчинам, укравшим магнитолы, – не единственное решение, где Гарский цитирует классиков или философов или исследует биографию фигуранта, пишет СМИ. 

"Главный участник любого процесса – проигравшая сторона. Именно для них я детально расписываю все детали, все подробности, все мотивы и ход своих мыслей. Хочу, чтобы человек понял, почему я вынес именно такое решение и в чем именно он был неправ", – объяснял судья "Думской", почему пишет "обстоятельные приговоры".

Теги: Украина, Одесса, приговор, судья, мужчины, отец
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