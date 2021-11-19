Одессита за кражу приговорили к чтению Толстого и Франко. На судебном заседании он читал по слогам

По данным следствия, мужчина нанес своему знакомому ущерб на сумму 903 грн. Обвиняемый свою вину признал. Суд обязал одессита отмечаться в полиции, сообщать об изменении места жительства и работы, а также прочитать трилогию русского писателя Льва Толстого "Детство. Отрочество. Юность" и стихотворение украинского писателя Ивана Франко "Строфы".

Судья Александр Гарский посчитал, что эти книги будут полезны для саморазвития 26-летнего мужчины, который во время судебного заседания читал по слогам и признался, что за всю жизнь прочитал полкниги.

В пресс-службе суда рассказали, что 26-летний обвиняемый воспитывался отцом, мать бросила ребенка, когда ему было шесть лет, и создала другую семью. Судья учел условия, в которых вырос фигурант.

"Он в первом классе в течение учебного года учился в разных школах разных населенных пунктов. В этот промежуток он почти постоянно находился на улице, не учился, занимался бродяжничеством, поскольку ни мать, ни отец не контролировали его нахождение в школе. Его обнаружили соседи или чужие люди на улице, в связи с чем отдали в приют. С первого по пятый класс обвиняемый фактически не учился, окончил девять классов общеобразовательной школы и сразу начал работать, поскольку поступить в техникум не смог из-за плохих оценок", – отметили в релизе.