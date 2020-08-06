Одесская чиновница собирает с бизнесменов деньги для закрытия уголовных дел НАБУ – политтехнолог

На "решение" проблем с НАБУ и САП подозреваемая в нанесении ущерба Одессе на сумму около 150 млн грн директор юридического департамента городского совета Инна Поповская собирает с предпринимателей деньги, источники называют сумму от $2,5 млн до $4 млн, утверждает политтехнолог Олег Постернак.

Поповской была избрана мера пресечения в виде залога в размере 600 тысяч гривен Фото: dumskaya.net

Подозреваемая в нанесении ущерба Одессе на сумму около 150 млн грн директор юридического департамента городского совета Инна Поповская собирает с бизнесменов деньги для закрытия уголовных дел, которые в отношении нее расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины, заявил на своей странице в Facebook политтехнолог Олег Постернак.

"Поповская внаглую собирает деньги с бизнесменов. Называется сумма от $2,5 млн до $4 млн, которые нужны на "решение" проблем с НАБУ и САП. Вообще Поповская фигурирует сразу в трех уголовных делах, что и объясняет заоблачные суммы сборов", – написал Постернак.

Политтехнолог напомнил, что Поповской была избрана мера пресечения в виде залога в размере 600 тыс. грн.

"Ранее Высший антикоррупционный суд назначил ей залог в размере 600 тысяч, что для Поповской не проблема. Ни одна махинация, которая проходит через горсовет, не обходится без участия Поповской, – утверждает он. – Поповской явно мало трех уголовных дел. Хочет еще как минимум два? За вымогательство и противодействие правосудию?"

Вместе с Инной Поповской подозрения были объявлены директору департамента коммунальной собственности Алексею Спектору, председателю постоянной комиссии муниципального собрания по вопросам коммунальной собственности Василию Шкрябаю и Андрею Вирченко – директору фирмы "Авиакомпания Одесса". Чиновников подозревают в преступлениях, связанных с закупкой городом почти за 150 млн грн нежилых строений бывшего аэродрома "Застава" (возле Западного кладбища Одессы), писала "Думская".