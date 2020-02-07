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Около 50 граждан Украины готовятся эвакуировать из Китая – Минздрав

Для эвакуации граждан Украины запланирован рейс из китайского города Ухань, сообщил и.о. главного директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

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Из Уханя могут эвакуировать около 50 украинцев
Из Уханя могут эвакуировать около 50 украинцев
Фото: EPA

Граждан Украины, которые находятся в китайском городе Ухань и провинции Хубэй, планируют эвакуировать из-за нового коронавируса. Об этом на брифинге 7 февраля сказал и.о. главного директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Что касается потенциальной эвакуации, у нас есть информация, что запланирован рейс из Уханя для вывоза граждан Украины. Сейчас проходит налаживание процессов и получение разрешений от правительства КНР", – сказал он.

По словам Кузина, детали эвакуации сообщат 10 февраля.

"Это около 50 человек, количество уточняется. Это граждане Украины, которые работают или временно находятся на территории КНР. Часть из них сейчас находится в карантинной зоне в Ухане", – сказал Кузин.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.

По состоянию на 24.00 6 февраля число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек, количество инфицированных в стране составляет 31 161 человек, 1540 жителей Китая уже излечились и были выписаны.

ВОЗ 6 февраля заявила, что число новых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Китае 5 февраля впервые сократилось по сравнению с предыдущим днем.

Теги: Украина, Китай, эвакуация, Минздрав, коронавирус 2019-nCoV, Ухань
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