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Построили за 10 дней. В Ухане появилась вторая больница для инфицированных коронавирусом

Больница "Лэйшэншань" предназначена для 1600 пациентов. В ней будут работать около 2 тыс. медиков.

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В Ухане построили вторую больницу для инфицированных коронавирусом
В Ухане построили вторую больницу для инфицированных коронавирусом
Скриншот видео New China TV / YouTube

В китайском городе Ухань за 10 дней построили вторую модульную больницу "Лэйшэншань" для инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает китайское государственное новостное агентство Xinhua.

Отмечается, что больница предназначена для 1600 пациентов. В ней будут работать около 2 тыс. медиков.

Больницу начали строить 27 января, а уже 6 февраля она была принята градостроительными и медицинскими властями города. Медицинское учреждение находится на месте парковки для автомобилей, общая площадь – около 21,9 га.

ВИДЕО

Это уже второе учреждение, построенное специально для больных коронавирусом. Первую больницу "Хошэньшань" начали строить 24 января, а спустя девять дней – 2 февраля – она начала принимать заболевших.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.

По состоянию на 24.00 6 февраля число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек, количество инфицированных в стране составляет 31 161 человек, 1540 жителей Китая уже излечились и были выписаны.

Теги: Китай, эпидемия, вирус, коронавирус 2019-nCoV, Ухань
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