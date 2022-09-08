Александр Свищев: Коллаборация с Андре Таном – это способ заинтересовать аудиторию водным поло и собрать деньги пострадавшим от войны детям

Александр Свищев: Победы на спортивном фронте – это радость и в то же время доказательство, что украинцы побеждают на всех фронтах Фото: rudenko.kiev.ua

"Поскольку в стране продолжается полномасштабная война и поводов радоваться не так много, победы на спортивном фронте – это радость и в то же время доказательство, что украинцы побеждают на всех фронтах. Мы стремимся привлечь как можно больше внимания к водному поло в Украине. И я думаю, что коллаборация с модным брендом является еще одним хорошим способом заинтересовать как можно более широкую аудиторию этим прекрасным видом спорта и одновременно собрать средства для помощи пострадавшим от войны детям", – отметил Свищев.

Деньги направят на закупку лекарств, расходных материалов и необходимого медицинского оборудования, а также гуманитарную помощь детям-переселенцам и их семьям.

"Идея коллаборации бренда и Федерации водного поло возникла неслучайно. RDNT – это бренд счастья, а человек максимально счастлив, когда он в воде. "Вода" – название нашей первой коллекции. И когда я побывал на игре в водное поло, я понял, что игроки так же кайфуют от того, что они делают, они счастливы, они играют с большим энтузиазмом. Я увидел этот драйв, это настроение, это счастье и понял, что именно с водным поло мы должны совершить коллаборацию для благородной цели. Мне кажется, что получилось круто, мы получили настоящий кайф и радость", – рассказал Андре Тан.

фотогалерея ( 1 из 5) Фото: waterpolo.com.ua Фото: waterpolo.com.ua Фото: waterpolo.com.ua Фото: waterpolo.com.ua Фото: waterpolo.com.ua

В конце августа об этой коллаборации написал американский Forbes.

"Модная капсульная коллекция RDNT под названием "Вода" включает в себя рифленые водные принты, сочетающиеся со смелыми комбинезонами, объемными худи и рваными джинсами. Цветовая палитра символизирует цветовую диаграмму ауры с бледными оттенками желтого, синего, зеленого, розового и пурпурного. Узорчатая чувственность принтов хорошо подходит для Парижа. Стоицизм в разрезах и формах не был бы неуместен в Милане. Стиль уличной одежды заставил бы Лондон гордиться. Реально свежая европейская эстетика пронизывает спасательные круги RDNT", – оценил коллекцию автор материала Стефан Рабинов.

Президент Федерации водного поло отметил, что коллекция напоминает и о том, что скоро во Львове пройдут чемпионат Украины по водному поло среди мужчин и Кубок Украины среди женщин – эти турниры состоятся 16–18 сентября и пройдут в Украине впервые с начала полномасштабной войны.

"Перед началом войны в Мариуполе построили новый спортивный бассейн, который должен был открыться в течение месяца. Но сейчас он разрушен бомбами, как и бассейн Политехнического института в Харькове, – рассказал Свищев в комментарии Forbes. – В Краматорске почти достроили новый спортивный бассейн, и что теперь с ним будет, мы не знаем".