Опасные челленджи в интернете. Минобразования Украины сообщило о "горячих линиях", куда дети могут обратиться за помощью

В Минобразования Украины сообщили, на каких ресурсах дети, родители и педагоги могут найти информацию о безопасном поведении в интернете и соцсетях.

Министерство образования и науки Украины выразило обеспокоенность событиями, которые произошли с подростками из-за челленджей в соцсетях. Об этом пресс-служба министерства заявила 19 февраля.

"Министерство образования и науки Украины чрезвычайно обеспокоено трагическими событиями, произошедшими с подростками через опасные игры в социальных сетях. Цифровая среда, действительно, опаснее, чем кажется. Дети могут воспринимать свою активность в социальных сетях как игру и не понимать последствий своих действий, что может приводить к катастрофическим случаев", – говорится в сообщении.

В Минобразования отметили, что на сайте ведомства есть раздел "Безопасность детей в интернете", где, в частности, размещены советы для родителей по организации взаимодействия "ребенок-интернет-мобильная связь".

"Чат бот "Кіберпес" в Telegram и Viber поможет узнать о том, как действовать детям, родителям и учителям в случае кибербуллинга и анонимно получить помощь. Можно найти материалы для проведения уроков и квестов для разных возрастных групп о безопасном поведении в интернете. Кроме того, в разделе размещены рекомендованы министерством пособия для использования родителями и педагогами по обучению детей безопасному пользованию интернетом", – говорится в сообщении.

Кроме этого, действуют телефоны горячих линий.

"По ним дети могут получить психологическую поддержку в случае, если они попали в рискованные для здоровья ситуации, в том числе случаи, связанные с социальными сетями", – заявили в министерстве.

Дети могут обратиться на:

национальную детскую горячую линию: 0-800-500-225 (бесплатно со стационарных); 116111 (бесплатно с мобильных);

бесплатную круглосуточную горячую линию для жертв домашнего насилия – 15-47

бесплатную Национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия – 116-123

"Ситуация в интернете очень опасная и быстро меняется, поэтому нужно постоянно отслеживать новые тенденции в цифровой среде, вовремя на них реагировать и повышать осведомленность родителей, учителей и детей о возможных рисков. Сейчас министерство совместно с Национальной полицией и общественными организациями готовят письмо департаментов образования и науки ОГА о необходимости проведения дополнительных профилактических мероприятий с детьми и родителями относительно безопасного поведения в интернете. МОН готовит информацию для родителей и учителей о наиболее распространенных среди подростков и опасных челленджах в соцсетях, а также формирует советы, как об этом говорить с детьми, какие правила существуют по пользованию интернетом и социальными сетями", – отметили в ведомстве.

16 февраля, две ученицы академического лицея "Гармония" в Боярке Киевской области отравились после того, как выпили по 40 таблеток "Дротаверина". 13-летняя школьница умерла, а 12-летняя находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. В полиции сообщили, что на такой поступок детей сподвигло видео в TikTok.

17 февраля две ученицы восьмого класса из Умани Черкасской области выпили в школе по 10 таблеток, их госпитализировали с подозрением на отравление препаратом "Дротаверин". В полиции сообщили, что школьницы сделали это, чтобы обратить на себя внимание, версия с челленджем не нашла оснований.

18 февраля в Киеве 15-летнего подростка госпитализировали в Охматдет с отравлением. По словам врачей, он наглотался таблеток.