"Ожидания улучшений, надежда и тревога". Социологи рассказали, какие эмоции украинцы испытывают по поводу будущего

54% респондентов отметили, что по сравнению с предыдущим месяцем их физическое состояние изменилось, лишь 2% указали, что физическое состояние улучшилось, 14% – несколько улучшилось, 25% – несколько ухудшилось, 5% – существенно ухудшилось, говорится в отчете. В целом худшую оценку (1 балл) дали 3% респондентов, 2 балла – 10%, 3 балла – 45%, 4 балла – 34%, 5 баллов – 8%.

Инфографика: uifuture.org

По поводу эмоционального состояния худшую оценку (1 балл) дали 7% респондентов, 2 балла – 22%, 3 балла – 45%, 4 балла – 21%, 5 баллов – 5%. Только 2% участников опроса отмечают, что по сравнению с предыдущим месяцем их эмоционально-психологическое состояние улучшилось, 11% – несколько улучшилось, 46% – не изменилось, 33% – несколько ухудшилось, 8% – существенно ухудшилось.

Инфографика: uifuture.org

С точки зрения ощущения безопасности наиболее безопасно украинцы чувствуют себя дома. 25% респондентов чувствуют себя в полной безопасности, находясь дома, 47% – в частичной безопасности, 20% – в частичной опасности, 5% – в полной опасности. В то же время респонденты с юга и востока значительно реже других чувствуют себя в полной или частичной безопасности, отметили в институте.

Инфографика: uifuture.org

Более 30% респондентов часто испытывают быструю усталость, тревогу, беспокойство, плохое настроение, имеют неспокойный сон. Около 40% отметили, что испытывают такие психологические состояния иногда.

"Респонденты среди эмоций, которые они испытывают редко или вообще не испытывают, чаще отмечали следующие: повторяющиеся мысли о смерти или самоубийстве (78% ответов никогда и редко), страх при общении с чужими людьми (70%), страх находиться в центре внимания", – говорится в отчете.

Инфографика: uifuture.org

В процессе опроса социологи также зафиксировали топ-5 активностей и занятий, которые доставляли удовольствие респондентам в последнее время. Это:

общение с родными/друзьями (в том числе с детьми) – 53%;

просмотр фильмов/сериалов на дому – 43%;

проведение времени в интернете (YouTube, соцсети, сайты) – 41%;

прогулки на свежем воздухе – 36%;

прослушивание музыки – 25%.

Инфографика: uifuture.org

Также в результате исследования социологи выяснили три эмоциональных проявления, которые "наилучшим образом" описывают настроение респондентов в течение последнего месяца:

тревога – 57%;

ожидания улучшений – 46%;

надежда – 41%.

В то же время по поводу будущего украинцы испытывают такие эмоции:

ожидания улучшений – 61%;

надежда – 59%;

тревога – 44%.

Инфографика: uifuture.org