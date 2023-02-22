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"Ожидания улучшений, надежда и тревога". Социологи рассказали, какие эмоции украинцы испытывают по поводу будущего

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Социологи опросили 1200 респондентов
Социологи опросили 1200 респондентов
Фото: depositphotos.com

Общий средний показатель самооценки физического состояния украинцев за последний месяц составляет 3,35 балла (по шкале от 1 до 5, где 1 – самая плохая оценка, 5 – лучшая оценка). Общий средний показатель оценки эмоционально-психологического состояния ниже и составляет 2,94 балла. Об этом говорится в результатах опроса, который провел Украинский институт будущего и опубликовал 22 февраля.

54% респондентов отметили, что по сравнению с предыдущим месяцем их физическое состояние изменилось, лишь 2% указали, что физическое состояние улучшилось, 14% – несколько улучшилось, 25% – несколько ухудшилось, 5% – существенно ухудшилось, говорится в отчете. В целом худшую оценку (1 балл) дали 3% респондентов, 2 балла – 10%, 3 балла – 45%, 4 балла – 34%, 5 баллов – 8%.

Инфографика: uifuture.org
Инфографика: uifuture.org

По поводу эмоционального состояния худшую оценку (1 балл) дали 7% респондентов, 2 балла – 22%, 3 балла – 45%, 4 балла – 21%, 5 баллов – 5%. Только 2% участников опроса отмечают, что по сравнению с предыдущим месяцем их эмоционально-психологическое состояние улучшилось, 11% – несколько улучшилось, 46% – не изменилось, 33% – несколько ухудшилось, 8% – существенно ухудшилось.

Инфографика: uifuture.org
Инфографика: uifuture.org

С точки зрения ощущения безопасности наиболее безопасно украинцы чувствуют себя дома. 25% респондентов чувствуют себя в полной безопасности, находясь дома, 47% – в частичной безопасности, 20% – в частичной опасности, 5% – в полной опасности. В то же время респонденты с юга и востока значительно реже других чувствуют себя в полной или частичной безопасности, отметили в институте.

Инфографика: uifuture.org
Инфографика: uifuture.org

Более 30% респондентов часто испытывают быструю усталость, тревогу, беспокойство, плохое настроение, имеют неспокойный сон. Около 40% отметили, что испытывают такие психологические состояния иногда.

"Респонденты среди эмоций, которые они испытывают редко или вообще не испытывают, чаще отмечали следующие: повторяющиеся мысли о смерти или самоубийстве (78% ответов никогда и редко), страх при общении с чужими людьми (70%), страх находиться в центре внимания", – говорится в отчете.

Инфографика: uifuture.org
Инфографика: uifuture.org

В процессе опроса социологи также зафиксировали топ-5 активностей и занятий, которые доставляли удовольствие респондентам в последнее время. Это:

  • общение с родными/друзьями (в том числе с детьми) – 53%;
  • просмотр фильмов/сериалов на дому – 43%;
  • проведение времени в интернете (YouTube, соцсети, сайты) – 41%;
  • прогулки на свежем воздухе – 36%;
  • прослушивание музыки – 25%.
Инфографика: uifuture.org
Инфографика: uifuture.org

Также в результате исследования социологи выяснили три эмоциональных проявления, которые "наилучшим образом" описывают настроение респондентов в течение последнего месяца:

  • тревога – 57%; 
  • ожидания улучшений – 46%; 
  • надежда – 41%.

В то же время по поводу будущего украинцы испытывают такие эмоции:

  • ожидания улучшений – 61%; 
  • надежда – 59%;
  • тревога – 44%.
Инфографика: uifuture.org
Инфографика: uifuture.org

Контекст:

Украинский институт будущего провел соцопрос совместно с "Нью Имидж Маркетинг Групп". Они опросили 1200 респондентов в период с 9-го по 15 февраля. Выборка комбинированная – пропорционально стратифицированная по регионам. Выборка представляет взрослое население Украины – интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше. Вероятность статистической погрешности не превышает 2,89%.

Теги: Украина, соцопрос, исследование, украинцы, отчет, психология, будущее, Украинский институт будущего
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