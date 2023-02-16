В ЕС верят в победу Украины в войне против России, больше всего – жители Польши – соцопрос

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса eupinions, проведенного в декабре 2022 года.
Больше всего респондентов, которые верят в победу Украины, в Польше – 81%, меньше всего – в Италии (51%) и Германии (55%).
В то же время 68% опрошенных рассматривают полномасштабное вторжение России в Украину, как нападение на Европу в целом.
При этом 66% европейцев считают, что в войне виновата РФ.
75% европейцев согласны с тем, что только украинцы могут решать, когда вести переговоры по прекращению войны.
Введенные против РФ санкции из-за нападения на Украину считают эффективными около 40% респондентов, столько же считают их неэффективными, 20% ответили, что "не знают".
В опросе приняли участие около 13 300 граждан ЕС.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
Согласно результатам соцопроса, проведенного Социологической группы "Рейтинг" 20–21 ноября 2022 года, 97% украинцев уверены, что Украина сможет отбить нападение России.