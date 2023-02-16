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В ЕС верят в победу Украины в войне против России, больше всего – жители Польши – соцопрос

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81% опрошенных респондентов в Польше верят, что война закончится победой Украины
81% опрошенных респондентов в Польше верят, что война закончится победой Украины
Фото: EPA (иллюстративное)

61% граждан стран Евросоюза верят, что война, которую в феврале 2022 года начала Россия, закончится победой Украины.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса eupinions, проведенного в декабре 2022 года.

Больше всего респондентов, которые верят в победу Украины, в Польше – 81%, меньше всего – в Италии (51%) и Германии (55%).

В то же время 68% опрошенных рассматривают полномасштабное вторжение России в Украину, как нападение на Европу в целом.

При этом 66% европейцев считают, что в войне виновата РФ.

75% европейцев согласны с тем, что только украинцы могут решать, когда вести переговоры по прекращению войны.

Введенные против РФ санкции из-за нападения на Украину считают эффективными около 40% респондентов, столько же считают их неэффективными, 20% ответили, что "не знают".

В опросе приняли участие около 13 300 граждан ЕС.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Согласно результатам соцопроса, проведенного Социологической группы "Рейтинг" 20–21 ноября 2022 года, 97% украинцев уверены, что Украина сможет отбить нападение России.

Теги: Россия, Украина, Польша, санкции, соцопрос, переговоры, Европа, война России против Украины, Евросоюз, ЕС
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