В ЕС верят в победу Украины в войне против России, больше всего – жители Польши – соцопрос

81% опрошенных респондентов в Польше верят, что война закончится победой Украины Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса eupinions, проведенного в декабре 2022 года.

Больше всего респондентов, которые верят в победу Украины, в Польше – 81%, меньше всего – в Италии (51%) и Германии (55%).

В то же время 68% опрошенных рассматривают полномасштабное вторжение России в Украину, как нападение на Европу в целом.

При этом 66% европейцев считают, что в войне виновата РФ.

75% европейцев согласны с тем, что только украинцы могут решать, когда вести переговоры по прекращению войны.

Введенные против РФ санкции из-за нападения на Украину считают эффективными около 40% респондентов, столько же считают их неэффективными, 20% ответили, что "не знают".

В опросе приняли участие около 13 300 граждан ЕС.