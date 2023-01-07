76% украинцев считают, что Запад серьезно помогает Украине и хочет, чтобы война завершилась на приемлемых для Киева условиях – опрос

14,7% респондентов придерживаются противоположного мнения. Они считают, что Запад устает от Украины и его поддержка ослабевает. По их мнению, западные страны хотят надавить на Украину, чтобы она пошла на уступки России.

Еще 9,5% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился с 4-го по 27 декабря среди украинцев старше 18 лет во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий. Всего опрошено 2005 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Граждан, выехавших за границу после 24 февраля, не опрашивали. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)