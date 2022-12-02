Переселенцы в Одессе получили гигиенические наборы от Фонда Рината Ахметова

В местный центр "Я – Мариуполь" поступило 900 наборов со средствами личной гигиены. Каждый гигиенический набор состоит из вещей первой необходимости: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

В общей сложности до конца года мариупольцам будет передано 40 тысяч наборов со средствами личной гигиены от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.