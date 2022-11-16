Перинатальные центры Одессы получили 35 тыс. пакетов детского питания от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

Наборы с молочными смесями для новорожденных были сформированы в распределительных центрах "Спасаем жизнь" в ответ на запрос одесской городской власти Фото: metinvest.media

Наборы с молочными смесями для новорожденных были сформированы в распределительных центрах "Спасаем жизнь" в ответ на запрос городской власти Одессы. Машину с питанием отправили из гуманитарного хаба Центрального ГОКа.

"С начала войны в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" помощь получили более 300 тыс. украинцев. 189 компаний по всему миру присоединились к его реализации. В распределительном центре, расположенном на ЦГОКе, метинвестовцы собирают наборы гуманитарной помощи и направляют в разные регионы Украины. Сейчас сформировали груз в Одессу, чтобы помочь детским питанием семьям с новорожденными детьми", – рассказал генеральный директор Центрального ГОКа группы "Метинвест" Дмитрий Шевчик.