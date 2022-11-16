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Перинатальные центры Одессы получили 35 тыс. пакетов детского питания от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

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Наборы с молочными смесями для новорожденных были сформированы в распределительных центрах "Спасаем жизнь" в ответ на запрос одесской городской власти
Наборы с молочными смесями для новорожденных были сформированы в распределительных центрах "Спасаем жизнь" в ответ на запрос одесской городской власти
Фото: metinvest.media

В перинатальные центры Одессы отправлен груз почти с 35 тыс. пакетов детского питания, молочные смеси раздадут молодым мамам, которым это нужно. Содержимого пакета хватит на месяц кормления ребенка. Эту помощь одесситы получают в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", который основали компании "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова, сообщили 8 ноября в пресс-службе компании.

Наборы с молочными смесями для новорожденных были сформированы в распределительных центрах "Спасаем жизнь" в ответ на запрос городской власти Одессы. Машину с питанием отправили из гуманитарного хаба Центрального ГОКа.

"С начала войны в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" помощь получили более 300 тыс. украинцев. 189 компаний по всему миру присоединились к его реализации. В распределительном центре, расположенном на ЦГОКе, метинвестовцы собирают наборы гуманитарной помощи и направляют в разные регионы Украины. Сейчас сформировали груз в Одессу, чтобы помочь детским питанием семьям с новорожденными детьми", – рассказал генеральный директор Центрального ГОКа группы "Метинвест" Дмитрий Шевчик.

Контекст:

Также компания "Метинвест" направила 10 млн грн в Кривой Рог, где за эти средства приобрели три машины неотложной помощи. Всего же помощь компании городу достигла более 80 млн грн.

"Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского предоставил очередной транш медицинской помощи больницам Запорожья: шесть учреждений получили медикаменты и расходные материалы – обезболивающие, антибиотики, растворы, бинты, салфетки и прочее на сумму 1,6 млн грн. Всего медицинская программа компании охватывает пять городов – Запорожье, Кривой Рог, Авдеевку, Каменское и Покровск, а общее финансирование по этой программе уже достигло более 130 млн грн.

Также Ахметов создал "Стальной фронт" – инициативу, направленную на помощь украинским военным и ускорение победы Украины. Сумма инициативы с начала войны составила более 3 млрд грн.

Теги: Одесса, Метинвест, помощь, дети, питание
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