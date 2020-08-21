Подразделения МВД Украины перейдут на усиленный режим работы в праздничные дни

23-го и 24 августа к обеспечению общественной безопасности во время мероприятий привлекут 4,5 тыс. правоохранителей Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В связи с празднованием Дня государственного флага и Дня Независимости Украины подразделения Министерства внутренних дел Украины с 22 августа перейдут на усиленный вариант несения службы. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба МВД.

По словам первого заместителя министра Сергея Ярового, 23-го и 24 августа запланировано проведение нескольких массовых мероприятий, в частности маршей.

"Мы готовимся к обеспечению общественной безопасности и привлекаем к безопасностным мероприятиям 4,5 тыс. правоохранителей Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", – заявил Яровой.



Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что во время массовых мероприятий будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут взять воду и получить необходимую помощь.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что с вечера 21 августа в столице усилят патрульные наряды в местах запланированных мероприятий.