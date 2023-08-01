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Подсанкционный букмекер Parimatch, вероятно, продолжает работать в Украине при помощи сайтов-клонов – СМИ

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Санкции против Parimatch были введены в марте 2023 года
Санкции против Parimatch были введены в марте 2023 года
Фото: depositphotos.com

Букмекерская компания Parimatch, против которой введены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, вероятно, продолжает работать в Украине, несмотря на ограничительные меры. Об этом говорится в расследовании "Экономической правды", опубликованном 1 августа.

Как отмечает "Экономическая правда", букмекерские сайты, копирующие стиль Parimatch, начали появляться в Украине вскоре после введения санкций против компании и, скорее всего, их главная цель – переманивание клиентов подсанкционного ресурса, однако часть сайтов, вероятно, была связана с Parimatch.

"Есть основания полагать, что отдельные ресурсы, копирующие Parimatch, связаны с заблокированным букмекером. Внимание "Экономической правды" привлекли проекты BuddyBet, parik2412.com, betmatch.win, stawki.bet, которые используют логотипы и айдентику Parimatch, похожие цветовые гаммы и архитектуру сайта. Они мало чем отличаются от официального сайта Parimatch, который был заблокирован в марте, и имеют лишь незначительные изменения", – сказано в материале.

В то же время в компании утверждают, что никакого отношения к упомянутым клонам не имеют. "Экономическая правда" ставит это утверждение под сомнение на примере сайта BuddyBet.

"Упомянутый букмекер сегодня нелегально работает на украинском игорном рынке. По крайней мере, у него нет необходимой для работы в Украине лицензии. Этот букмекерский ресурс активно начали продвигать на украинском рынке в мае. Именно тогда украинцы, зарегистрированные на Parimatch, массово начали получать предложения на электронную почту "включиться в игру" с BuddyBet", – говорится в статье.

Кроме того, опрошенные автором материала игроки заявили, что смогли авторизоваться на сайте BuddyBet при помощи учетной записи Parimatch (в компании заявили, что проверяют эту информацию). Мобильное приложение BuddyBet, пишет "Экономическая правда", раньше называлось "Parimatch калькулятор". Также существует непрямая связь между букмекерами через компанию Winever BV, которая до введения санкций оперировала сайтами Parimatch и имеет лицензию на организацию азартных игр Кюрасао (лицензия, подтверждающая надежность казино и прозрачность его работы за пределами Украины).

В Parimatch не ответили на вопросы о связи BuddyBet с Winever BV, а также о том, почему новый букмекер использует приложение Parimatch.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Parimatch и еще ряда букмекерских компаний и лотерей из Украины и России.

Санкции вводятся на 50 лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из Украины и другие ограничения. Они в основном касаются игорного бизнеса в России и Украине, а также лиц, которые с ним связаны.

Parimatch пытается оспорить санкции, петиция на сайте президента Украины с призывом отменить ограничительные меры собрала необходимое количество голосов. В ответ на петицию Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю проверить правомерность санкций, введенных против Parimatch, и в случае нарушений принять меры.

Теги: Украина, санкции, букмекеры, Parimatch
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