Parimatch обжалует в Верховном Суде решение апелляционного суда по иску о клевете, поданному к "РБК-Украина"

"25 июля 2023 года Северный апелляционный хозяйственный суд неожиданно вынес решение в пользу ответчика по делу о клевете с участием Rillius Holding Limited и BTB Betlab Holdings (владельцы прав на торговые марки и программное обеспечение Parimatch) (как истцы), а также медиахолдинга РБК в Украине (как ответчик), опубликовавшего на собственной медиаплатформе ложную информацию о Parimatch", – говорится в заявлении.

В Parimatch считают, что апелляционный суд отменил законное и обоснованное решение суда первой инстанции, который в декабре 2022 года обязал "РБК-Украина" опровергнуть ложные обвинения о якобы работе Parimatch под новым названием и брендом.

"Ранее мы официально сообщали об остановке франшизы в России после начала полномасштабной войны в Украине и отсутствии каких-либо связей со страной-агрессором. Решение апелляционного суда пока официально недоступно, поскольку ожидается, что полный текст будет обнародован только в середине августа", – сказано в сообщении.

Компания намерена обжаловать решение в Верховном Суде после обнародования полного текста решения апелляционного суда.

"Напомним, компания уже предоставила публичный, четкий и исчерпывающий ответ на сайте о структуре собственности и договорах франшизы на присутствие бренда в РФ до марта 2022 года и выхода с рынка. Мы еще раз подчеркиваем украинское происхождение бренда и компании и отсутствие каких-либо связей с РФ", – заявили в Parimatch.