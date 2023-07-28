Parimatch обжалует в Верховном Суде решение апелляционного суда по иску о клевете, поданному к "РБК-Украина"

"25 июля 2023 года Северный апелляционный хозяйственный суд неожиданно вынес решение в пользу ответчика по делу о клевете с участием Rillius Holding Limited и BTB Betlab Holdings (владельцы прав на торговые марки и программное обеспечение Parimatch) (как истцы), а также медиахолдинга РБК в Украине (как ответчик), опубликовавшего на собственной медиаплатформе ложную информацию о Parimatch", – говорится в заявлении.
В Parimatch считают, что апелляционный суд отменил законное и обоснованное решение суда первой инстанции, который в декабре 2022 года обязал "РБК-Украина" опровергнуть ложные обвинения о якобы работе Parimatch под новым названием и брендом.
"Ранее мы официально сообщали об остановке франшизы в России после начала полномасштабной войны в Украине и отсутствии каких-либо связей со страной-агрессором. Решение апелляционного суда пока официально недоступно, поскольку ожидается, что полный текст будет обнародован только в середине августа", – сказано в сообщении.
Компания намерена обжаловать решение в Верховном Суде после обнародования полного текста решения апелляционного суда.
"Напомним, компания уже предоставила публичный, четкий и исчерпывающий ответ на сайте о структуре собственности и договорах франшизы на присутствие бренда в РФ до марта 2022 года и выхода с рынка. Мы еще раз подчеркиваем украинское происхождение бренда и компании и отсутствие каких-либо связей с РФ", – заявили в Parimatch.
Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Parimatch и еще ряда букмекерских компаний и лотерей из Украины и России.
Санкции вводятся на 50 лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из Украины и другие ограничения. Они в основном касаются игорного бизнеса в России и Украине, а также лиц, которые с ним связаны.
11 марта в Parimatch заявили, что после введения санкций на счетах букмекерской компании заблокировано 250 млн грн клиентов. Компания заявила, что уволила весь коллектив и приостановила все работы, кроме юридических. Об этом 11 мая сообщила уже бывшая СЕО Наталья Гилевич. "12 мая окончательное закрытие компании PM UA. Весь коллектив уволен, я также покидаю должность. Дальнейшую работу продолжат адвокаты и юридические компании", – отметила она.
Parimatch пытается снять санкции, петиция на сайте президента Украины по этому поводу собрала необходимое количество голосов. В ответ на петицию Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю проверить правомерность санкций, введенных против компании Parimatch, и в случае выявления нарушений принять необходимые меры.