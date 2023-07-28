"РБК-Украина" выиграло у Parimatch апелляцию по публикации о работе букмекера в России после начала войны

Журналисты напомнили, что в прошлом году кипрский холдинг "Риллиус Холдинг Лимитед", который владеет торговой маркой Parimatch, подал иск и потребовал от информационного агентства опровергнуть информацию о работе компании в России и Беларуси после 24 февраля 2022 года.

"При этом в самом исковом заявлении истцы раскрыли свою структуру, в которую входит ряд компаний – "Ретен Энтертейнмент Лтд" (главная холдинговая компания группы Parimatch Tech), "Риллиус Холдинг Лимитед" (владелец ТМ Parimatch) и "БТБ Бетлаб Холд" (владелец программного комплекса). Компания "Риллиус" утверждала, что отозвала франшизу из России на юридическом и техническом уровнях еще в марте 2022 года, но по факту действие лицензионных соглашений на использование торговых марок Parimatch было прекращено в сентябре 2022 года", – подчеркнули в агентстве.

В ходе суда стало известно, что на территории России до сих пор действуют 11 торговых марок, связанных с ТМ Parimatch, со сроком действия свидетельств до 2029 года, добавили авторы материала.

"Несмотря на это, Хозяйственный суд Киева принял решение в пользу Parimatch. Северный апелляционный хозяйственный суд полностью упразднил решение местного хозяйственного суда в пользу информационного агентства "РБК-Украина", – сообщили журналисты.