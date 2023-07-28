"РБК-Украина" выиграло у Parimatch апелляцию по публикации о работе букмекера в России после начала войны

Журналисты напомнили, что в прошлом году кипрский холдинг "Риллиус Холдинг Лимитед", который владеет торговой маркой Parimatch, подал иск и потребовал от информационного агентства опровергнуть информацию о работе компании в России и Беларуси после 24 февраля 2022 года.
"При этом в самом исковом заявлении истцы раскрыли свою структуру, в которую входит ряд компаний – "Ретен Энтертейнмент Лтд" (главная холдинговая компания группы Parimatch Tech), "Риллиус Холдинг Лимитед" (владелец ТМ Parimatch) и "БТБ Бетлаб Холд" (владелец программного комплекса). Компания "Риллиус" утверждала, что отозвала франшизу из России на юридическом и техническом уровнях еще в марте 2022 года, но по факту действие лицензионных соглашений на использование торговых марок Parimatch было прекращено в сентябре 2022 года", – подчеркнули в агентстве.
В ходе суда стало известно, что на территории России до сих пор действуют 11 торговых марок, связанных с ТМ Parimatch, со сроком действия свидетельств до 2029 года, добавили авторы материала.
"Несмотря на это, Хозяйственный суд Киева принял решение в пользу Parimatch. Северный апелляционный хозяйственный суд полностью упразднил решение местного хозяйственного суда в пользу информационного агентства "РБК-Украина", – сообщили журналисты.
Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Parimatch и еще ряда букмекерских компаний и лотерей из Украины и России.
Санкции вводятся на 50 лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из Украины и другие ограничения. Они в основном касаются игорного бизнеса в России и Украине, а также лиц, которые с ним связаны.
11 марта в Parimatch заявили, что после введения санкций на счетах букмекерской компании заблокировано 250 млн грн клиентов. Компания заявила, что уволила весь коллектив и приостановила все работы, кроме юридических. Об этом 11 мая сообщила уже бывшая СЕО Наталья Гилевич. "12 мая окончательное закрытие компании PM UA. Весь коллектив уволен, я также покидаю должность. Дальнейшую работу продолжат адвокаты и юридические компании", – отметила она.
Parimatch пытается снять санкции, петиция на сайте президента Украины по этому поводу собрала необходимое количество голосов. В ответ на петицию Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю проверить правомерность санкций, введенных против компании Parimatch, и в случае выявления нарушений принять необходимые меры.
"РБК-Украина" также сообщало, что недавно появившийся на украинском игорном рынке букмекер BuddyBet связан с брендом Parimatch. Бренды связаны через компанию Winever B.V. с лицензией на организацию азартных игр в Кюрасао, поскольку до введения санкций СНБО Winever B.V. оперировала сайтами Parimatch, утверждают журналисты.