Поезда из польского порта Гданьск запустят в шесть городов Украины

Железнодорожные составы из порта Гданьск смогут приезжать в пограничный узел Мостиска Львовской области в течении пяти дней.

Одесская логистическая компания Global Ocean Link совместно с датской компанией Maersk Line запустили новый железнодорожный маршрут из польского порта Гданьск в шесть городов Украины. Об этом сообщило профильное издание Railfreight 22 февраля.

Железнодорожные составы из Гданьска приезжают в пограничный узел Мостиска (Львовская область) за пять дней, далее грузы распределяются в Киев, Тернополь, Винницу, Харьков, Днепр и в порт Одессы, отметило издание.

"Трансграничный терминал обладает достаточной пропускной способностью для облегчения движения поездов в Украину, а также транзитных перевозок", – пояснил ассоциированный партнер компании Global Ocean Link Владимир Гуз.

Новый маршрут станет частью транспортного коридора Черное море – Балтика. Этот маршрут должен облегчить транспортировку товаров из стран зоны Черного моря в Польшу и порты стран Балтии и Скандинавии.

Издание сообщило об увеличении объема грузовых железнодорожных перевозок между Украиной и Польшей на 55% в 2019 году по сравнению с предыдущим годом. В обратном направлении объем ж/д перевозок увеличился на 132% за отчетный период.

Ассоциация морских портов Украины и польский порт Гданьск подписали меморандум о намерении сотрудничать в развитии транспортного коридора между Гданьском (крупнейший порт в Балтийском море) и Черным морем 13 октября прошлого года.

Гданьск является крупнейшим польским глубоководным портом в Балтийском море.