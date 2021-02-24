В Украине подорожают билеты на поезда, но в Мининфраструктуры рассказали, как их купить дешевле

На поездках железной дорогой в Украине можно сэкономить, если покупать билеты заранее, а не в последний день, отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Билеты на поезда в Украине подорожают на 18%, поэтапное повышение ежемесячно на 2% начнется с весны. Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

При этом министр ожидает, что спрос на поезда не должен снизиться, потому что железная дорога наработала механизм того, как можно уменьшить стоимость для пользователя.

"В авиации мы привыкли, что если мы покупаем билет не в последний день или в предпоследний, а немного с запасом времени, то цена достаточно существенно отличается. То же самое предлагает "Укрзалізниця", – рассказал он.

Криклий отметил, что так украинцы смогут получить скидку до 40%.

В "Укрзалізниці" обещали с марта по декабрь 2021 года постепенно увеличивать цены на железнодорожные билеты. В компании заявили, что индексация цен "далека от покрытия существующих затрат". Пока известно, что стоимость билета в плацкарте из Киева во Львов постепенно, с марта по декабрь, вырастет со 190 до 232 грн.