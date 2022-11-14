ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Полиция: В Киевской области погиб мужчина, пытавшийся разобрать танковый снаряд. У него дома нашли также части РСЗО "Ураган"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В полиции Киевской области призвали граждан не собирать и не приносить домой незнакомые предметы
В полиции Киевской области призвали граждан не собирать и не приносить домой незнакомые предметы
Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

14 ноября в больнице от осколочных ранений погиб 50-летний житель Киевской области, который накануне вечером пытался разобрать танковый снаряд.

Об этом в Facebook сообщил глава полиции региона Андрей Небытов.  

"Страшная и дурацкая смерть… Взрывоопасный предмет житель Старых Петровцев подобрал на территории, где велись активные боевые действия в Киевской области, – написал он. – Дома у погибшего мы обнаружили и другие опасные находки – авиационные ракеты, части артиллерийского снаряда, боевые гранаты, патроны и даже части РСЗО "Ураган".

Небытов призвал украинцев "избегать зон, где велись активные боевые действия, не посещать находившиеся в оккупации лесные зоны и поля, а также не собирать и не приносить домой незнакомые предметы и уж точно не пытаться проводить с ними манипуляции".

"Эта война доказала нам, что даже опытные саперы или специалисты-взрывотехники, регулярно занимающиеся разминированием, погибают от вражеских ловушек", – подчеркнул глава полиции Киевской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xrsiXtN3TX4jxjNv5Jqj1DD2QizwMEGH7cm9NPdUQpfj2eHtXYLbECTnkxUBAVWFl&id=100039590617894

Контекст:

Часть Киевской области была оккупирована российскими войсками с конца февраля до конца марта. Украинские власти сообщили о полном освобождении региона 2 апреля.

По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 14 ноября, пиротехники обследовали более 74,4 тыс. га и обезвредили более 278,3 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ. В Киевской области пиротехнические подразделения работали 6825 раз.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Теги: Украина, взрыв, смерть, полиция, Киевская область, саперы, РСЗО Ураган, граната, украинцы, война России против Украины, разминирование, погибшие, Андрей Небытов, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского
"Мы – московский военкомат. Тоже клоуны". Украинский блогер позвонил в российский цирк, чтобы рассказать клоунам об их мобилизации. Видео
"Мы – московский военкомат. Тоже клоуны". Украинский блогер позвонил в российский цирк, чтобы рассказать клоунам об их мобилизации. Видео
Соколова прокомментировала слухи о романе с Хлывнюком
Соколова прокомментировала слухи о романе с Хлывнюком
Россия запретила въезд Джиму Керри и внуку Степана Бандеры
Россия запретила въезд Джиму Керри и внуку Степана Бандеры
"Помолодела", "Даже не поняла, что это вы". 38-летняя Анита Луценко отрастила волосы и показала, как теперь выглядит. Фото до и после
"Помолодела", "Даже не поняла, что это вы". 38-летняя Анита Луценко отрастила волосы и показала, как теперь выглядит. Фото до и после
"Так похожи, как под копирку". 38-летняя Зиневич показала на одном фото всех своих детей от 62-летнего Тигипко
"Так похожи, как под копирку". 38-летняя Зиневич показала на одном фото всех своих детей от 62-летнего Тигипко
Жена Арестовича рассказала, до каких пор намерена оставаться в Киеве и за что ее хвалит муж
Жена Арестовича рассказала, до каких пор намерена оставаться в Киеве и за что ее хвалит муж
  Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера
  Как приготовить хрустящее печенье с шоколадной начинкой. Бюджетный рецепт без сливочного масла от украинского кулинарного блогера
Дорофеева в ультрамини наклонилась перед камерой
Дорофеева в ультрамини наклонилась перед камерой
"Спокойно взлетел на небеса, без боли". Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца
"Спокойно взлетел на небеса, без боли". Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца
"Он в Берлине. Внешне понятно, что человек болеет". Близкий друг 49-летнего Винника рассказал о его состоянии
"Он в Берлине. Внешне понятно, что человек болеет". Близкий друг 49-летнего Винника рассказал о его состоянии
"Погрызет всех москалей". Арестович заселфился с ящерицей
"Погрызет всех москалей". Арестович заселфился с ящерицей
"Хочу стать украинцем". 43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин рассказал, когда сможет получить украинский паспорт
"Хочу стать украинцем". 43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин рассказал, когда сможет получить украинский паспорт
Макаревич высказался о быдле
Макаревич высказался о быдле
"Так они за енотом приходили?" Осадчая отреагировала на похищение оккупантами животных в херсонском зоопарке
"Так они за енотом приходили?" Осадчая отреагировала на похищение оккупантами животных в херсонском зоопарке
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (561620)
2
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (34173)
3
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову (22236)
4
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (21381)
5
32-летняя Дорофеева показала живот (16886)
6
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко (11199)
7
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (8615)
8
"Олег апокалипсиса". В сети высмеивают Газманова, у которого отменяются концерты из-за наступления ВСУ (6333)
 
 
 
 