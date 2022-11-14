Полиция: В Киевской области погиб мужчина, пытавшийся разобрать танковый снаряд. У него дома нашли также части РСЗО "Ураган"

Об этом в Facebook сообщил глава полиции региона Андрей Небытов.
"Страшная и дурацкая смерть… Взрывоопасный предмет житель Старых Петровцев подобрал на территории, где велись активные боевые действия в Киевской области, – написал он. – Дома у погибшего мы обнаружили и другие опасные находки – авиационные ракеты, части артиллерийского снаряда, боевые гранаты, патроны и даже части РСЗО "Ураган".
Небытов призвал украинцев "избегать зон, где велись активные боевые действия, не посещать находившиеся в оккупации лесные зоны и поля, а также не собирать и не приносить домой незнакомые предметы и уж точно не пытаться проводить с ними манипуляции".
"Эта война доказала нам, что даже опытные саперы или специалисты-взрывотехники, регулярно занимающиеся разминированием, погибают от вражеских ловушек", – подчеркнул глава полиции Киевской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Киевской области была оккупирована российскими войсками с конца февраля до конца марта. Украинские власти сообщили о полном освобождении региона 2 апреля.
По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 14 ноября, пиротехники обследовали более 74,4 тыс. га и обезвредили более 278,3 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ. В Киевской области пиротехнические подразделения работали 6825 раз.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.