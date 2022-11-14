Полиция: В Киевской области погиб мужчина, пытавшийся разобрать танковый снаряд. У него дома нашли также части РСЗО "Ураган"

В полиции Киевской области призвали граждан не собирать и не приносить домой незнакомые предметы Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава полиции региона Андрей Небытов.

"Страшная и дурацкая смерть… Взрывоопасный предмет житель Старых Петровцев подобрал на территории, где велись активные боевые действия в Киевской области, – написал он. – Дома у погибшего мы обнаружили и другие опасные находки – авиационные ракеты, части артиллерийского снаряда, боевые гранаты, патроны и даже части РСЗО "Ураган".

Небытов призвал украинцев "избегать зон, где велись активные боевые действия, не посещать находившиеся в оккупации лесные зоны и поля, а также не собирать и не приносить домой незнакомые предметы и уж точно не пытаться проводить с ними манипуляции".

"Эта война доказала нам, что даже опытные саперы или специалисты-взрывотехники, регулярно занимающиеся разминированием, погибают от вражеских ловушек", – подчеркнул глава полиции Киевской области.

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