Полиция выяснила обстоятельства огнестрельного ранения активиста в Николаеве

Следствие установило, что огнестрельное ранение головы активист в Николаеве получил во время попытки разобрать травматический пистолет, отметили в полиции.

По факту произошедшего в Николаеве 11 июля огнестрельного ранения местного активиста открыто уголовное производство по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Об этом проинформировала полиция Николаевской области.

"Следствием установлено, что вчера вечером пострадавший вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении и употребляли алкогольные напитки. После 23.00 они вдвоем вернулись домой. Когда женщина находилась на балконе, мужчина разбирал травматический пистолет. Через некоторое время, как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам", – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что изъята резиновая пуля.

"Во время осмотра места происшествия в квартире пострадавшего обнаружено помповое ружье, граната Ф-1 и патроны к пистолету травматического действия, кобура к пистолету. По данным разрешительной системы, гладкоствольное помповое ружье зарегистрировано на мужчину", – отметили в полиции.

Следователи выяснили, что пострадавший мужчина ранее пытался приобрести пистолет травматического действия, но законно получить на него разрешение не мог.

"Однако пистолет каким-то образом получил. Пути поступления оружия и других причастных к этому лиц теперь будет устанавливать полиция. Местонахождение пистолета следователи также установили и изъяли его", – подчеркнули в ведомстве.

Пострадавшим является 33-летний глава николаевской областной организации партии "Свобода" Демид Губский, сообщали СМИ.