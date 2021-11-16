"Права женщин важны для интеграции в НАТО". Омбудсмен по гендерной политике отреагировала на заявление Арахамии, что общество не воспримет женщину-министра обороны

Левченко отметила, что 15 ноября вернулась с конференции в честь 70-летия ЮНЕСКО, в которой приняли участие многие женщины – политические лидеры, в том числе не только из западноевропейских стран. Она привела примеры Грузии и Молдовы, в которых президентами избраны женщины, а также Бангладеша, Туниса и Сербии, где женщины являются премьер-министрами.

Также она указала на рост количества женщин в украинском правительстве: сейчас три должности вице-премьер-министров занимают женщины, Министерство по делам ветеранов возглавляет Юлия Лапутина, а в Министерстве обороны есть женщина заместитель министра – Анна Маляр.

"То есть количество женщин, сегодня занимающих высокие политические должности в Украине, растет. Может быть, медленнее, чем в других странах, но оно растет по сравнению с предыдущими годами. Общество сегодня, с моей точки зрения, готово к таким социальным изменениям, – говорит чиновник.

Подобные высказывания она объясняет тем, что в Украине до сих пор недостаточно внимания уделяется образованию в области прав человека, в частности прав женщин.

"Мы сейчас начали работу прежде всего в секторе безопасности и обороны, к которому относятся и Вооруженные силы, по внедрению гендерных подходов в систему подготовки специалистов для сектора безопасности и обороны, чтобы наши будущие правоохранители и защитники были осведомлены в этих вопросах. Потому что принципы прав человека, прав женщин важны для интеграции Украины в такие организации, как НАТО, например, где гендерное равенство – это важная ценность", – отмечает Левченко.

Она добавила, что просвещение относительно прав женщин и гендерного равенства должно распространяться не только на юристов, социальных работников или педагогов, но и на негуманитарные специальности.

Левченко вспомнила ситуацию в 2010 году, когда тогдашний премьер-министр Николай Азаров возглавил правительство, в котором не было ни одной женщины. По поводу критики на этот счет Азаров ответил, что "не женское – дело проводить реформы".

"Такие высказывания повторяются, и мне кажется, что именно общество должно не поддерживать их и демонстрировать, что сегодня женщины играют очень важную роль во всех областях, в том числе в сфере безопасности и обороны. И то, что у нас сегодня День защитников Украины называется День защитников и защитниц Украины, как раз подчеркивает факт важного участия женщин в этих процессах", – отметила она.