"Права женщин важны для интеграции в НАТО". Омбудсмен по гендерной политике отреагировала на заявление Арахамии, что общество не воспримет женщину-министра обороны

Левченко отметила, что 15 ноября вернулась с конференции в честь 70-летия ЮНЕСКО, в которой приняли участие многие женщины – политические лидеры, в том числе не только из западноевропейских стран. Она привела примеры Грузии и Молдовы, в которых президентами избраны женщины, а также Бангладеша, Туниса и Сербии, где женщины являются премьер-министрами.
Также она указала на рост количества женщин в украинском правительстве: сейчас три должности вице-премьер-министров занимают женщины, Министерство по делам ветеранов возглавляет Юлия Лапутина, а в Министерстве обороны есть женщина заместитель министра – Анна Маляр.
"То есть количество женщин, сегодня занимающих высокие политические должности в Украине, растет. Может быть, медленнее, чем в других странах, но оно растет по сравнению с предыдущими годами. Общество сегодня, с моей точки зрения, готово к таким социальным изменениям, – говорит чиновник.
Подобные высказывания она объясняет тем, что в Украине до сих пор недостаточно внимания уделяется образованию в области прав человека, в частности прав женщин.
"Мы сейчас начали работу прежде всего в секторе безопасности и обороны, к которому относятся и Вооруженные силы, по внедрению гендерных подходов в систему подготовки специалистов для сектора безопасности и обороны, чтобы наши будущие правоохранители и защитники были осведомлены в этих вопросах. Потому что принципы прав человека, прав женщин важны для интеграции Украины в такие организации, как НАТО, например, где гендерное равенство – это важная ценность", – отмечает Левченко.
Она добавила, что просвещение относительно прав женщин и гендерного равенства должно распространяться не только на юристов, социальных работников или педагогов, но и на негуманитарные специальности.
Левченко вспомнила ситуацию в 2010 году, когда тогдашний премьер-министр Николай Азаров возглавил правительство, в котором не было ни одной женщины. По поводу критики на этот счет Азаров ответил, что "не женское – дело проводить реформы".
"Такие высказывания повторяются, и мне кажется, что именно общество должно не поддерживать их и демонстрировать, что сегодня женщины играют очень важную роль во всех областях, в том числе в сфере безопасности и обороны. И то, что у нас сегодня День защитников Украины называется День защитников и защитниц Украины, как раз подчеркивает факт важного участия женщин в этих процессах", – отметила она.
3 ноября парламент отправил в отставку министра обороны Украины Андрея Тарана, который возглавлял ведомство с марта 2020 года.
4 ноября Рада назначила министром обороны бывшего вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.
О своих амбициях стать главой Минобороны 12 октября заявляла тогдашний нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. По словам нардепа, ее кандидатуру обсуждали во фракции.
4 ноября Верещук была назначена вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Женщины за время независимости Украины еще не возглавляли Министерство обороны.