Арахамия: Женщина – министр обороны сейчас не будет воспринята обществом

Арахамия: Возможно, через несколько лет может быть и женщина министром обороны. Но сейчас восприятия в обществе нет Фото: sluga-narodu.com

"Мы считали, что женщина – министр обороны, вообще, сейчас не будет воспринята обществом, потому что общество не привыкло... Вы же видите, даже сейчас вопрос по [новому министру обороны Алексею] Резникову... Он служил в армии, он фактически военнообязанный, но сейчас не военный – и уже мы имеем вопросы. А если бы это была женщина, вообще сказали бы: "Война на дворе, а вы женщину ставите". То есть мы считаем, что это должен быть какой-то эволюционный шаг. Возможно, через несколько лет может быть и женщина министром обороны. Но сейчас восприятия в обществе нет такого", – сказал он.