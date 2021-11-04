Арахамия: Женщина – министр обороны сейчас не будет воспринята обществом

"Мы считали, что женщина – министр обороны, вообще, сейчас не будет воспринята обществом, потому что общество не привыкло... Вы же видите, даже сейчас вопрос по [новому министру обороны Алексею] Резникову... Он служил в армии, он фактически военнообязанный, но сейчас не военный – и уже мы имеем вопросы. А если бы это была женщина, вообще сказали бы: "Война на дворе, а вы женщину ставите". То есть мы считаем, что это должен быть какой-то эволюционный шаг. Возможно, через несколько лет может быть и женщина министром обороны. Но сейчас восприятия в обществе нет такого", – сказал он.
3 ноября парламент отправил в отставку министра обороны Украины Андрея Тарана, который возглавлял ведомство с марта 2020 года.
4 ноября Рада назначила министром обороны бывшего вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.
О своих амбициях стать главой Минобороны 12 октября заявляла тогдашний нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. По словам нардепа, ее кандидатуру обсуждали во фракции.
Сегодня Верещук была назначена вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Женщины за время независимости Украины еще не возглавляли Министерство обороны.