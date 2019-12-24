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Правительство запустило пилотный проект безбумажных квитанций – Гончарук

Украинцы смогут пользоваться как бумажными квитанциями об оплате административных услуг, так и электронными, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Гончарук: Украинцы смогут предоставлять код квитанции об оплате админуслуги вместо бумажной квитанции
Гончарук: Украинцы смогут предоставлять код квитанции об оплате админуслуги вместо бумажной квитанции
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины запустил пилотный проект безбумажных квитанций Check, сообщил 24 декабря в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство запустило пилотный проект безбумажных квитанций Check. Вместо бумажной квитанции об оплате админуслуги люди смогут воспользоваться сервисом check.gov.ua", – написал премьер.

По его словам, уже через несколько дней центры предоставления административных услуг не смогут требовать бумажную квитанцию в случае использования Check.

"Однако бумажными квитанциями можете пользоваться и в дальнейшем. Это ваш выбор. Как это работает: 1. Вы предоставляете код квитанции вместо бумажной квитанции об оплате админуслуги. 2. Ревизор платежа проверяет его по этому коду на сайте check.gov.ua", – добавил Гончарук.

Он подчеркнул, что в центры предоставления административных услуг и банки уже разослали необходимое программное обеспечение.

"До полноценного запуска осталось несколько дней", – заверил премьер-министр.

50 популярных услуг в Украине планируют перевести в режим онлайн, говорил в сентябре вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Теги: интернет, Украина, Кабинет Министров, правительство, технологии, программное обеспечение, Алексей Гончарук, административные услуги, электронный кабинет, электронные услуги
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