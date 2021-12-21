Представился врачом. Во Львове переодетый женщиной неизвестный пытался развратить ребенка в школьном туалете. Видео

Тот же злоумышленник позже был замечен в еще одной львовской школе Фото: depositphotos.com

Инцидент произошел в городской школе №43. Неизвестный зашел в школу в женской одежде – он был одет в красную куртку, джинсы и женские сапоги. Чтобы замаскировать лицо, злоумышленник надел очки и закрыл лицо черной маской.

Судя по видео с камер наблюдения, опубликованному на YouTube-канале VARTA1, в этот момент на входе в школу отсутствовал охранник.

Как сообщили родители школьников в Facebook, мужчина зашел в женский туалет, где в это время находилась ученица 2-го класса, представился врачом и попросил ее раздеться. Поскольку девочка долгое время отсутствовала на уроке, за ней в туалет вышла учительница. Неизвестный испугался, толкнул учительницу и выбежал из школы.

Директор школы Ирина Чернобыль отказалась комментировать Zaxid.net этот инцидент. Она сообщила, что в школе ведется служебное расследование, а второклассница не пострадала и продолжает посещать школу.

В горсовете Львова рассказали, что неизвестный пытался проникнуть в две городские школы, сообщает издание.

Тот же злоумышленник 20 декабря был замечен в школе на Сыхове. На этот раз он сменил одежду и также вошел в школьный туалет, откуда выбежала девочка.

В полиции Львовской области сообщили о розыске неизвестного мужчины. Следователи открыли уголовное производство по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

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