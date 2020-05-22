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Президент Финляндии поблагодарил Зеленского за сезонных работников, приехавших из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Саули Нийнисте обсудили вопрос обеспечения своевременного возвращения домой граждан обоих государств в период действия карантина.

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Зеленский отметил важность обеспечения безопасности украинцев, которые едут на работу в Финляндию
Зеленский отметил важность обеспечения безопасности украинцев, которые едут на работу в Финляндию
Фото: president.gov.ua

Президент Финляндии Саули Нийнисте в ходе телефонного разговора поблагодарил своего украинского коллегу Владимира Зеленского за сезонных работников, приехавших из Украины. Об этом 22 мая сообщает сайт Офиса президента.

Зеленский отметил важность обеспечения безопасности украинцев, которые едут на работу в Финляндию.

"Хочу подтвердить, что наша позиция базируется на обеспечении условий безопасности украинцев в связи с пандемией COVID-19, а также на выводе из тени процесса трудовой миграции, установлении четких и прозрачных рамок для легального трудоустройства украинцев за рубежом. Очень ценю, что с Финляндией достигнуты договоренности о легальных контрактах на более чем три месяца, об оформлении медицинского страхования и комфортном прохождении карантина", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, сезонное сотрудничество становится важным направлением двустороннего взаимодействия Украины и Финляндии.

"Украина передала на рассмотрение финляндской стороны проект межправительственного соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Прошу вашего содействия в ускорении подготовки этого документа к подписанию", – сказал президент Украины.

Помимо этого, собеседники обсудили вопрос обеспечения своевременного возвращения домой граждан обоих государств в период действия карантина.

Также Нийнисте пригласил Зеленского после окончания пандемии коронавируса посетить Финляндию.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал в начале апреля, что трудовых мигрантов будут доставлять в страну за счет работодателей.

23 апреля в Финляндию на чартерном авиарейсе прибыла первая группа сезонных работников из Украины.

29 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готов к переговорам со странами Европы, которые официально пригласят украинцев на сезонные работы.

4 мая вице-премьер-министр Украины Вадим Пристайко во время встречи с послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне заверил, что Кабинет Министров поможет сезонным работникам добраться в Финляндию.

Теги: Украина, миграция, Финляндия, трудоустройство, Владимир Зеленский, украинцы, Саули Нийнисте
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