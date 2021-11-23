Приложением "Дія" пользуются уже более 10 млн человек

Федоров: Где-то мы догнали инфраструктурные вещи, которые в других странах уже существуют 30 лет Фото из личного архива Михаила Федорова

"Аудитом трансформации всех государственных реестров и баз данных никто никогда не занимался. Это фундаментальные вещи. Большинство развитых стран мира делали это еще в 90-х годах. Это большая задача, которую мы решаем сейчас по ходу и параллельно запускаем продукты, которые вызывают интерес не только у украинцев, а и в мире: первые электронные паспорта в мире, которые мы приняли на уровне закона, самая быстрая регистрация бизнеса в мире, очень удобная оплата налогов, пакет услуг "еМалятко"… Большое количество разных услуг", – отметил Федоров.

По его словам, ни один другой продукт в Украине не развивался так быстро.

"То есть в каком-то направлении мы запускаем инновационные услуги и являемся первыми, а где-то мы догнали инфраструктурные вещи, которые в других странах уже существуют 30 лет. В этом, с одной стороны, есть возможность, с другой – сложность стать "номером один" в мире, потому что тебе приходится на ходу достраивать инфраструктуру, запускать инновационные продукты. Вот сейчас приложением "Дія" пользуются более 10 млн человек. И это менее чем за два года после запуска. Только в феврале 2022 года будет два года, как мы запустили приложение "Дія". Ни один государственный продукт в истории Украины, наверное, и частный бизнес не рос с такой скоростью", – подчеркнул министр.