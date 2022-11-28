Природный и исторический центр Мариуполя – мертвая зона, уничтожен до основания – советник мэра. Фото, Видео

Об этом 28 ноября в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Природный и исторический центр Мариуполя – по-настоящему мертвая зона. Квадрат почти в 5,5 км по периметру уничтожен до основания: улица Архипа Куинджи. улица Архитектора Нильсена, бульвар Шевченко. Как будто отдельно были выбраны для того разрушения, чтобы стереть украинскую историческую идентичность города", – отметил он.
Однако, по словам Андрющенко, среди этих развалин до сих пор живут люди.
"Без воды. Без электричества. Без тепла. Без ремонтов и окон. Просто забыты оккупационными властями не менее 10 семей. Не менее 20 пожилых людей. Накануне зимы просто бросить умирать среди воспоминаний о мире, войне, блокаде и оккупации. Без шанса на выживание. Ярость", – написал советник мэра Мариуполя.
Россияне собираются снести 914 домов в Мариуполе, проинформировали 28 ноября в горсовете. Кроме того, 1356 многоэтажек были стерты с карты города во время осады.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
Андрющенко заявлял, что оккупанты собираются полностью снести почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к заводу "Азовсталь".
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.