Природный и исторический центр Мариуполя – мертвая зона, уничтожен до основания – советник мэра. Фото, Видео

Во время осады Мариуполя 1356 многоэтажек были стерты с карты города, еще 914 домов россияне собираются снести, сообщали в горсовете Фото: Андрющенко Time / Telegram

Об этом 28 ноября в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Природный и исторический центр Мариуполя – по-настоящему мертвая зона. Квадрат почти в 5,5 км по периметру уничтожен до основания: улица Архипа Куинджи. улица Архитектора Нильсена, бульвар Шевченко. Как будто отдельно были выбраны для того разрушения, чтобы стереть украинскую историческую идентичность города", – отметил он.

Однако, по словам Андрющенко, среди этих развалин до сих пор живут люди.

"Без воды. Без электричества. Без тепла. Без ремонтов и окон. Просто забыты оккупационными властями не менее 10 семей. Не менее 20 пожилых людей. Накануне зимы просто бросить умирать среди воспоминаний о мире, войне, блокаде и оккупации. Без шанса на выживание. Ярость", – написал советник мэра Мариуполя.

Россияне собираются снести 914 домов в Мариуполе, проинформировали 28 ноября в горсовете. Кроме того, 1356 многоэтажек были стерты с карты города во время осады.