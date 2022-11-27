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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сносят здание в историческом центре Мариуполя – Андрющенко

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Россияне уничтожают дома в Мариуполе
Россияне уничтожают дома в Мариуполе
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

Российские оккупанты приступили к сносу дома в историческом центре Мариуполя Донецкой области, чтоб скрыть последствия своих преступлений. Об этом написал в Telegram 27 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

"Пр. Мира 85 – снос дома. Очередное сокрытие последствий бомбардировки российскими самолетами. Так история Мариуполя времен после Второй Мировой превращается в мусор", – написал он.

По словам Андрющенко, Мариуполь превращается в город, который по фото и видео уже не узнают его жители.

"Город, который остался жив только в горожанах, и абсолютно мертвым в архитектуре и реальности", – отметил советник мэра.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

Андрющенко сообщал, что оккупанты собираются полностью снести почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к заводу "Азовсталь".

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, снос, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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