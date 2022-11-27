Оккупанты сносят здание в историческом центре Мариуполя – Андрющенко

"Пр. Мира 85 – снос дома. Очередное сокрытие последствий бомбардировки российскими самолетами. Так история Мариуполя времен после Второй Мировой превращается в мусор", – написал он.

По словам Андрющенко, Мариуполь превращается в город, который по фото и видео уже не узнают его жители.

"Город, который остался жив только в горожанах, и абсолютно мертвым в архитектуре и реальности", – отметил советник мэра.