В Мариуполе оккупанты планируют снести почти тысячу домов – облсовет

"Разрушение и уничтожение. Вот что с собой принесли оккупанты в Мариуполь. 1356 многоэтажек было стерто с карты города во время осады. Теперь они планируют разрушить еще 914 домов. И это уже делают", – говорится в сообщении.
По словам представителей облсовета, сотни тысяч мариупольцев остались без дома и были вынуждены покинуть родной город, чтобы не погибнуть.
"Теперь город выглядит как настоящее кладбище. Но им [россиянам] оказалось этого мало. В планах – новые уничтожения. Один за другим они демонтируют разрушенные ими же дома, отобрав тем самым более 50 тыс. квартир [у мариупольцев]. Вместо этого – обещания "восстановления" и нового жилья. Но это только для своих – коллаборантов. А обычные жители продолжают выживать, на собственном опыте познавая все преимущества "русского мира". Замерзая в том, что осталось от родных стен", – говорится в сообщении горсовета.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
Советник мэра Петр Андрющенко заявил, что оккупанты собираются полностью снести почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к заводу "Азовсталь".
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.