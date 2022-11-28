В Мариуполе оккупанты планируют снести почти тысячу домов – облсовет

"Разрушение и уничтожение. Вот что с собой принесли оккупанты в Мариуполь. 1356 многоэтажек было стерто с карты города во время осады. Теперь они планируют разрушить еще 914 домов. И это уже делают", – говорится в сообщении.

По словам представителей облсовета, сотни тысяч мариупольцев остались без дома и были вынуждены покинуть родной город, чтобы не погибнуть.

"Теперь город выглядит как настоящее кладбище. Но им [россиянам] оказалось этого мало. В планах – новые уничтожения. Один за другим они демонтируют разрушенные ими же дома, отобрав тем самым более 50 тыс. квартир [у мариупольцев]. Вместо этого – обещания "восстановления" и нового жилья. Но это только для своих – коллаборантов. А обычные жители продолжают выживать, на собственном опыте познавая все преимущества "русского мира". Замерзая в том, что осталось от родных стен", – говорится в сообщении горсовета.