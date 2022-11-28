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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты делают склад боеприпасов около школы – советник мэра

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Россияне свозят снаряды на территорию бывшего рынка
Россияне свозят снаряды на территорию бывшего рынка
Фото: Андрющенко Time / Telegram

На территории оккупированного Мариуполя российские войска используют мирную инфраструктуру как прикрытие. Об этом 28 ноября сообщил в Telegram 27 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты начали обустраивать склад боеприпасов на месте разрушенного Центрального рынка. Он находится в непосредственной близости от одной из работающих городских школ.

"В самом центре города. В 100 метрах от школы №65, которую сами используют как главную пиар-точку. Прикрыться гражданскими. Никогда такого не было и вот опять", – написал Андрющенко.

Накануне он сообщал, что российские оккупационные власти сносят в Мариуполе исторические здания, чтобы скрыть следы бомбардировок и других своих преступлений.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, боеприпасы, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко, школа
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