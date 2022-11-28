В Мариуполе оккупанты делают склад боеприпасов около школы – советник мэра

По его словам, оккупанты начали обустраивать склад боеприпасов на месте разрушенного Центрального рынка. Он находится в непосредственной близости от одной из работающих городских школ.

"В самом центре города. В 100 метрах от школы №65, которую сами используют как главную пиар-точку. Прикрыться гражданскими. Никогда такого не было и вот опять", – написал Андрющенко.

Накануне он сообщал, что российские оккупационные власти сносят в Мариуполе исторические здания, чтобы скрыть следы бомбардировок и других своих преступлений.